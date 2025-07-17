شكرا لقرائتكم خبر عن حسام طنطاوي يشارك بكلمات أغنيتين في ألبوم هشام عباس الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الشاعر حسام طنطاوي للتعاون مع النجم هشام عباس من خلال أغنيتين جديدتين، ضمن ألبوم هشام المنتظر، الأغنية الأولى من ألحان معتز أمين، بينما يتولى مايكل صفوت تلحين الأغنية الثانية، مشيرًا إلى أن تسجيل الأغنيتين سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لطرحهما ضمن الألبوم الجديد صيف 2025.

حفل هشام عباس فى الساحل الشمالى

من ناحية أخرى شارك الفنان هشام عباس الجمعة الماضى، في افتتاح المسرح الروماني ، بدويتو مع حميد الشاعرى، والذى ساهم في إشعال الحفل، وقدم بعد ذلك هشام عباس، مجموعة من أروع أغانيه.

آخر أعمال هشام عباس تتر مسلسل عقبال عندكوايذكر أن آخر أعمال هشام عباس هى غناء تتر مسلسل عقبال عندكوا التى عرض فى شهر رمضان الماضى، يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي، والعمل يُعيد ثنائية إيمى سمير غانم وحسن الرداد على الشاشة الصغيرة بعد 7 سنوات من آخر عمل جمعهما فى الدراما وهو عزمى وأشجان.