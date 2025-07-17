شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت شوقي تنفى شائعة حملها: أنا خاسة والناس تقول عليا حامل دى مصيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت الفنانة بسنت شوقي شائعة حملها، وخرجت في فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، ترد فيه عن تلك الشائعات، مؤكدة استقبالها لآلاف الرسائل المهنئة بالحمل، وقالت: "مش برد على الشائعات، والموضوع بيكبر أوي، وجالى رسائل كتير، والناس بياركولي".

وأضافت بسنت شوقى في الفيديو: "حسيت إنى محتاجة أرد، أنا مش حامل، أنا ومحمد نزلنا ستوري على إن في مفاجأة وكده، والناس توقعت إنى حامل، والله العظيم أنا مش حامل، والمفاجأة كانت أغنية فيديو كليب حسين الجسمي، لأن عمرنا ما شاركنا في حاجة زي كده، وشكرا على كل المشاعر الحلوة والدعاء اللى جالنا"، واختتمت حديثها ساخرة: "وبعدين أنا خاسة والناس تقول عليا حامل، دي مصيبة سودا".

وانضمت الفنانة بسنت شوقي إلى أبطال فيلم إذما، إلى جانب أحمد داود، سلمى أبو ضيف، وجيسيكا حسام الدين، في توليفة تمثيلية مختلفة.

الفيلم من تأليف وإخراج الكاتب والروائي محمد صادق، في أولى تجاربه الإخراجية، وذلك بعد مسيرة ناجحة في عالم الكتابة الأدبية والسينمائية.

إذما مقتبس عن رواية للكاتب محمد صادق، التي صدرت عام 2020، وكانت الأكثر مبيعًا، والعمل تدور أحداثه حول البطل عيسى الشواف، الذي يحصل على 9 كنوز، ومع كل كنز يقترب خطوة نحو حلمه، ويكتشف ذاته.