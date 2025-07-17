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طرح تذاكر فيلم The Odyssey لـ كريستوفر نولان قبل عام على طرحه

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طرح تذاكر فيلم The Odyssey لـ كريستوفر نولان قبل عام على طرحه

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القاهرة - سامية سيد - تطرح تذاكر فيلم The Odyssey بتقنية الـ IMAX للمخرج العالمى كريستوفر نولان للبيع في الولايات المتحدة بداية من يوم 17 يوليو الجارى، أي قبل عام كامل من تاريخ إصدار العمل الذى سيصل في 17 يوليو 2026، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع nme.

 

أماكن تصوير فيلم The Odyssey
كشفت تقارير جديدة عن موقع تصوير فيلم المخرج العالمى كريستوفر نولان المقبل The Odyssey، ووفقًا لموقع Variety، سيتم تصوير أجزاء من العمل على جزيرة فافينانا، المعروفة باسم "جزيرة الماعز".

 

وأشار التقرير إلى أن هذا المكان الذى يتخيل فيه هوميروس أن البطل أوديسيوس هبط مع طاقمه للحصول على المؤن، قبالة الساحل الشمالى الغربى لصقلية.

وذلك بعدما بدأ المخرج العالمى كريستوفر نولان العمل على فيلمه الجديد الذى كشفت عن تفاصيله شركة Universal Pictures، حيث سيكون العمل مقتبسًا من قصيدة الشاعر الأغريقى هوميروس الملحمية The Odyssey.

ووصفت شركة Universal Pictures الفيلم بأنه "ملحمة أسطورية"، ويتم تصويره باستخدام تقنية IMAX "الجديدة تمامًا".

موعد عرض فيلم The Odyssey

ومن المقرر عرض فيلم نولان الجديد The Odyssey عالميًا فى 17 يوليو 2026، ومن المتوقع أن يبدأ التصوير في أوائل عام 2025.

يضم فيلم المخرج المقبل بالفعل نجوما مثل مات ديمون فى الدور الرئيسى، وتوم هولاند، وزندايا، وآن هاثاواي، ولوبيتا نيونجو، وتشارليز ثيرون، وروبرت باتينسون.

على أن يدور الفيلم الجديد حول قصيدة هوميروس الملحمية اليونانية القديمة التي تحكى قصة أوديسيوس، ملك إيثاكا، ورحلته المحفوفة بالمخاطر إلى الوطن بعد حرب طروادة، وتستكشف موضوعات البطولة والولاء والمكر والنضال ضد الإرادة الإلهية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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