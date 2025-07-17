يوسف شرف الدين يرد على طليقته إجلال زكي بعد اتهامها باستيلائه على أموالها (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر ومعتز عباس:

رد المخرج يوسف شرف الدين، على الاتهامات التي وجهتها له طليقته الفنانة إجلال زكي، باستيلائه على جميع أموالها.

ونفى يوسف شرف الدين، تصريحاتها التي ذكرتها، مؤكدًا أنها ادعاءات غير حقيقية، ولا تمت للواقع بصلة، معقبًا: "فاجئني جدا الكلام اللي بتتكلم فيه واللي بتقوله عني هو ما صدمنيش طبعا انما فاجئني الكذب اللي هي عايشة فيه ومصدقة نفسها".

وكشف يوسف شرف الدين، في مقطع فيديو حصل موقع "الخليج 365" على نسخة منه، قائلا: "هي بتقول إن احنا اتجوزنا 16 سنة دي أول كذبة، إحنا اتجوزنا سنة 1991 بعد حادثة القضية اللي كانت فيها واطلقنا سنة 2001 ومعايا ورقة الزواج والطلاق، الكذبة الثانية بتقول إني أنا أخدت فلوسها هي كان معاها فلوس من فين، أصلا مكنتش بتشتغل من فترة طويلة هي اشتغلت في يوم اللي اتجوزنا فيه، كنت بفرضها فرض على المسلسلات اللي بتشتغلها لأنه مكنش حد عايز يشغلها، حتى المسلسل الوحيد اللي عملته وأنا معاها كان الأستاذ محمد نبيل المخرج، وعشان خاطري أخدها معاه بالمسلسل".

وأضاف: "هي بتقول إني أخدت فلوسها.. فلوس إيه اللي خدتها منها، تجيب ورقة واحدة من البنك إنه كان معاها فلوس أيام ما كنت أنا معايا كل مصروف البيت ومصروفها ومصروف الأولاد كان من شغلي، أنا اللي كنت بشتغل والكل عارف ده كويس".

وأكمل: "هي بتقول إنها هي اللي طلقتني لا أنا اللي طلقتها وأنا في لبنان رفعت سماعة التليفون قلت لها بالحرف الواحد إجلال إنتي طالق، صوتت وصرخت وقفلت السكة، مديت إيدي بره شباك السيارة ورميت الدبلة، طبعا مش هقول كان سبب الطلاق إيه لأنه أنا تربيتي ما تسمحليش إني أقول لأنه هى عندها بنت وعندها أحفاد على وش جواز، إنما أسباب الطلاق كتيرة جدًا تعرفها المخرجة نهلة فاروق، والمخرج المساعد عبد السلام جنيدي، سبب الطلاق هحتفظ بيه لنفسي مش هنزل لمستواها عشان أقول".

وتابع: "بعد 24 سنة طلاق اتجوزت مرة واثنين.. اشمعنى دلوقتي بتقول الكلام ده ليه ما طلبتيش بفلوسها، أنا تركت مصر في 2016 يعني كل الفترة اللي قبل 2016 أنا موجود في مصر، ليه ما طالبتش بفلوسها، عشان عارفة إن هي المخطئة، هي عارفة بالضبط أنا طلقتها ليه، وبنتها عارفة سبب طلاقها، ربنا يستر على البنات يعني وعلى أحبابها مش هنزل للمستوى اللي هى اتكلمت بيه، احنا ماتربناش على ده، الناس كلها اللي اشتغلت معايا عارفة أنا مين، وهي مين".

وأختتم حديثه: "مش هتكلم أكتر من كدة ولو حاولت إنها تزودها هيكون موقفي غير كدةن وهضطر إني أقول كل حاجة".

يذكر أن الفنانة إجلال زكي، كشفت في تصريحات تلفزيونية سابقة ببرنامج"الستات" على قناة النهار، عن تفاصيل حياتها الشخصية وزواجها الثالث من المخرج اللبناني يوسف شرف الدين، والتي ذكرت فيه أنه استمر لمدة 15 عامًا، واستولى على جميع أموالها، وأن هذا الزواج كان الأصعب في حياتها.

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