وفاة المطرب ضياء عز الدين أثناء عمل قسطرة في القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت المطربة إيناس عز الدين، عن وفاة المطرب ضياء عز الدين، مساء اليوم الأربعاء، أثناء خضوعه لعملية قسطرة في القلب.

وكتبت إيناس عز الدين"، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "خبر يوجع القلب استاذنا الفنان المحترم ضياء عز الدين اللي لسه كان معايا مفيش كام يوم في حفل وقعد معايا يتكلم ويقولي كلام حلو و اتصورنا سوا و غنى و اسعد الناس بأخلاقه و صوته الجميل"

وأضافت: "الخبر نزل عليا زي الصاعقة سبحان من له الدوام ، انا لله و انا اليه راجعون نسألكم الفاتحة".

وكتب أحد أصدقائه المقربين من المطرب الراحل، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك قائلًا: "وفاة أخي وصديقي الخلوق الفنان المطرب ضياء عز الدين في معهد القلب أثناء عمل قسطرة على القلب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، البقاء لله إنا لله وإنا إليه راجعون، مش عارف أقول إيه والله العظيم كان ونعم الأخ والصديق والصاحب الخلوق طبعا مش هقول غير ربنا يحسن خاتمنا جميعا يا رب العالمين لا إله إلا أنت ربي سبحانك إني كنت من الظالمين".

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