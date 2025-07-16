مفاجأة روكي الغلابة.. ظهور ابنة دنيا سمير غانم وإيمي ضيفة الشرف

ظهور "كايلا" ابنة دنيا سمير غانم بالبرومو الدعائي

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قصة فيلم "روكي الغلابة"

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"عايشة الدور" آخر أعمال دنيا سمير غانم الدرامية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يوليو 2025 10:20 مساءً - طرح القائمون على فيلم "" للفنانةالبرومو الرسمي للعمل المنتظر إطلاقه في دور العرض السينمائي بمصر يوم 30 يوليو الجاري، على أن يعرض في الخليج وباقي الدول اعتباراً من 14 أغسطس 2025، ليدخل الفيلم منافسات موسم صيف 2025 السينمائي بعد سلسلة من التأجيلات على مدار العام الماضي.وكشف برومو الفيلم الدعائي عن العديد من النقاط البارزة أولها تقديم دنيا سمير غانم للأكشن في بعض المشاهد، حيث أظهر محمد ممدوح الذي يجسد شخصية طبيب تحيط به المخاطر بعض اللمحات الكوميدية، كما شهد البرومو ظهورابنة دنيا سمير غانم في ثاني مشاركة فنية مع والدتها بعد مسلسل "" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2023.يمكنكِ قراءة.. أفلام النجمات الكبار تنافس بقوة في سينما 2025.. أبرزهن يسرا ومنة شلبيكما شهد برومو "" كذلك ظهور الفنانة إيمي سمير غانم كضيفة شرف خلال أحداث الفيلم من أجل دعم شقيقتها دنيا، أما مفاجأة الفيلم فهي مشاركة الفنان أحمد الفيشاوي بظهور خاص خلال شخصة مُخترع يقابل دنيا ومحمد ممدوح، ومن أبرز ما جاء من البرومو أيضاً غناءأغنية مع الفنان، وظهور أوس أوس كضيف شرف.تدور أحداث فيلم "" حول فتاة قادمة من بيئة ريفية بسيطة، تدخل عالم الملاكمة وتجد نفسها مكلفة بحراسة أحد الأطباء الذين تحاك حولهم المخاطر يلعب دوره محمد ممدوح فتحاول التعايش مع العالم الجديد الذي دخلت فيه، فتواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية وفي نفس الوقت ستدخل في قصة حب مع الدكتور.يمكنك قراءة أيضاً.. بعد غياب طويل.. نجوم يعودون للسينما من جديد أبرزهم مي عز الدين ومصطفى شعبان"روكي الغلابة" يشارك في بطولته إلى جانب دنيا سمير غانم، كل من: محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، وضيوف الشرف إيمي سمير غانم، أحمد الفيشاوي، أوس أوس وأحمد سعد، والفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي، ويسجل الفيلم ثاني بطولات دنيا سمير غانم في السينما بعد "تسليم أهالي" عام 2021.خاضت منافسات موسم دراما رمضان 2025، بمسلسل "عايشة الدور" الذي دارت قصته حول "عايشة" سيدة مطلقة وهي أم لبنت مراهقة وطفل، تتسم بالشهامة وخدمة من حولها ولكنها يائسة منسية من الجميع تجد فرصة للحياة من جديد عندما تدخل الجامعة بدلاً من بنت اختها، فتعيش حياة مزدوجة بين أم مثالية مُضحية وشابة مرحة منطلقة في الحياة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».