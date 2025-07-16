شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة: ألبومى الجديد مغامرة فنية ويعتمد على جيل جديد من المبدعين والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت النجمة التونسية لطيفة ألبومها الغنائى الجديد "قلبي ارتاح"، والذى يمثل عودة قوية ومختلفة لها على الساحة الفنية، تزامناً مع موسم الصيف الذى يشهد منافسة كبيرة بين نجوم الغناء.

وفي تصريحات خاصة لقناة dmc، كشفت لطيفة عن كواليس الألبوم الذي وصفته بأنه "خطوة جديدة وجريئة" في مسيرتها الفنية.

وأكدت لطيفة، في تقرير للمراسلة شرمندة الدسوقي ببرنامج "ست ستات"، أن الألبوم الجديد يمثل مغامرة فنية بكل المقاييس، قائلة: "أنا فخورة ومبسوطة جداً بهذه الخطوة التي اتخذتها بكل جرأة وتحدٍ وتجديد"، وأوضحت أن سر تميز الألبوم يكمن في اعتمادها على جيل جديد من المبدعين، حيث صرحت: "90% من فريق العمل هم شباب جدد، من شعراء وملحنين وموزعين وعازفين، وهم متمكنون جداً من أدواتهم".

ولم تخفِ لطيفة سبب ثقتها في هذه المواهب الشابة، حيث استعادت ذكريات بداياتها قائلة: "أنا لا أخاف من هذه الخطوة، لأنه عندما بدأت مسيرتي، الذين تعاملوا معي لم يخافوا، لقد بدأت مع عمالقة مثل عمار الشريعي، صلاح الشرنوبي، وزياد الطويل. هم أيضاً بدأوا معي، واليوم أنا أثق جداً في هؤلاء الشباب الذين تعاملت معهم في الألبوم".

وعن فلسفتها الفنية، شددت لطيفة على أهمية التجديد المستمر واحترام ذائقة الجمهور، قائلة: "منذ بدايتي، أحب أن أكون شبه نفسي. أهتم بكل تفصيلة في اختياراتي للأغاني، الألحان، التوزيع، وحتى الكليبات والإطلالات، لأني أرى أنني لو لم أجدد، سأكون أُعيد نفسي، وأنا عمري ما بحب أعيد نفسي وأفكاري لأني أحترم جمهوري فعلاً".

وأضافت أن هذا النجاح لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج تعب وجهد ودراسة طويلة: "تعبت لكي أصل لما أنا فيه الآن، بالدراسة والاجتهاد في أكاديمية الفنون، وتعلمت من أساتذة كبار في مصر وتونس وفرنسا. لقد هيأت نفسي لهذا المجال بشكل كبير".

واستغرق تحضير الألبوم حوالي عام ونصف، بينما استغرق تنفيذه ستة أشهر من التسجيل المكثف، وفي رسالة وجهتها لجمهورها عبر شاشة dmc، قالت لطيفة: "أتمنى أن المجهود الذي بذلته أنا وكل فريق العمل في هذا الألبوم يعجبكم. أتمنى أن كل كلمة وكل جملة وكل خاطر عملناه في هذا الألبوم يصل لقلوبكم وتحبوا الأغاني، وأتمنى دائماً أن أكون عند حسن ظنكم".