شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يحتل صدارة يوتيوب لليوم الرابع عشر على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لليوم الرابع عشر على التوالى احتل النجم الكبير عمرو دياب صدارة تريند موقع يوتيوب بثلاثة أغانٍ، واحتلت أغنية "خطفوني" المركز الأول في تريند موقع يوتيوب، تليها أغنية "متقلقش" في المركز الثاني، وجاءت أغنية "بابا" في المركز الثالث ليتصدر الهضبة موقع الفيديوهات الأشهر في العالم بثلاثة أغنيات من ألبومه "ابتدينا".

ومن ناحية أخرى تصدر الفنان عمرو دياب تريند موقع إكس، وذلك عقب طرح إعلانه الجديد لصالح إحدى شركات المشروبات الغازية وذلك على أنغام أغنيته "يلا".

وشارك في الإعلان نجله عبد الله الذي شاركه غناء الأغنية في ثاني تعاون بينهما بعد أغنية "اه ياليل".

وكان ألبوم "ابتدينا" للفنان عمرو دياب قد دخل قائمة سبوتيفاي للألبومات الجديدة الأكثر استماعًا حول العالم بحسب آخر تحديثات المنصة الصادرة بالأمس، حيث يحتل المرتبة السابعة، بعد ألبوم كيشا الجديد "،" الموجود بالمركز الخامس، وبعد ألبوم مراد الجديد "Reinstrado 2.0" والذي يحتل المركز السادس.

وعلى نفس الصعيد تواجد الألبوم في المركز 79 على مخطط iTunes العالمي، والمركز 155 في iTunes أمريكا، مع استمرار تقدمه، وتصدرت أغانيه قوائم الأكثر استماعًا في 10 دول عربية منها مصر، والسعودية، والإمارات، ولبنان، والمغرب، وغيرها.

وعلى صعيد آخر يستعد النجم عمرو دياب لإحياء حفل كبير ضمن فعاليات مهرجان العلمين مطلع شهر أغسطس المقبل.