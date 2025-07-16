شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يطلق "بيستهبل" أولى أغنيات ألبومه الجديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أطلق النجم أحمد سعد قبل قليل الأغنية الأولى من ألبومه الجديد "بيستهبل"، والتى حملت نفس الاسم على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

وتعد الأغنية هى الأولى ضمن عدة مفاجآت أعدها أحمد سعد لجمهوره فى ألبومه الجديد، حيث يقدم ألبوما يضم مجموعة مختلفة من الأغنيات ذات الألوان الغنائية المختلفة، والأغنية الجديدة من تأليف فلبينو وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس هانى محروس ومن إخراج طه التونسى، وفى لفتة طريفة فى مقدمة الأغنية.. كتب أحمد سعد، تم تصوير هذه الأغنية قبل اختراع الذكاء الاصطناعى والذكاء عموما.

ومن المقرر إطلاق 5 أغنيات من الألبوم اليوم أطلق عليهم أحمد سعد "الوش الأول" والبداية كانت مع "بيستهبل" ويطلق أغنية "أخويا" الساعة السادسة وأغنية "مكسرات" الساعة السابعة وأغنية "تاني" الساعة الثامنة وأغنية "بطة" الساعة التاسعة"، وكان سعد كشف عن تعاقده مع شركة ڤيرال ويف لتوزيع الألبوم عالميا وبطريقة أكثر احترافية.



كلمات أغنية بيستهبل

فيه إيه

بأعصابنا بيستهتر.. أكمنه حلو يا ناس وأسمر

جري وسابني.. وعذبني.. آسف لفظاعة المنظر

بجمهوره بيستهتر .. وإحنا نحبه كمان أكتر

وخدنا في دوكة.. بحلاوتة.. وسين وجيم وفتح محضر

لازم أقوله

بيستهبل بيستهبل .. وأنا في غرامه بستقتل

ولو عمل أيه.. أنا بحبه

بيستعبط بيستعبط.. بعضلات قلبه يستعرض

ولو راح فين.. لازق جنبه

يا جدع أنت ما تستهدى.. جميل زيك لازم يهدى

بتتعصب.. وأنا استغرب

سيبلك ١٠٠ سيب واحدة

بتستنصح بتستنصح.. مطلع قلبي عالمسرح

ساعة تجبني.. ساعة تسبني

أقول أيه .. مش عارف اشرح

لا أنا أقوله

بيستهبل بيستهبل .. وانا في غرامه بستقتل

ولو عمل ايه .. انا بحبه

بيستعبط بيستعبط .. بعضلات قلبه يستعرض

ولو راح فين .. لازق جنبه