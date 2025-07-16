شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح كل التفاصيل.. على أباظة: فخور بالعمل مع أصالة والأغنية لامست القلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر الملحن علي أباظة عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي تحققه أغنية "كل التفاصيل"، التي قدّمتها النجمة أصالة نصري ضمن ألبومها الأخير "ضريبة البعد"، حيث اقتربت من حاجز 3 ملايين مشاهدة على منصة يوتيوب خلال فترة قصيرة، وسط إشادة واسعة من الجمهور وعشّاق الطرب الأصيل.

وفي تصريحات صحفية قال أباظة: "أنا ممتن جدًا لكل ردود الفعل الإيجابية التي تلقيتها من جمهور أصالة ومحبي الأغنية، كانت تجربة مميزة بذلت فيها مجهودًا كبيرًا من قلبي، ووجود اسم أصالة في العمل أضاف لي الكثير من الفخر وأيضًا المسؤولية".

الأغنية من كلمات الشاعر محمد شافعي، وتوزيع خالد عز، ومكس وماستر عمرو هاشم، وتمكنت من المزج بين الإحساس العالي، واللحن العاطفي، والتوزيع المتقن، لتلامس قلوب المستمعين وتستعيد روح الأغنية الطربية الراقية.

وكشف أباظة عن تواجده حاليًا فى جنوب فرنسا حيث يعمل على تحضير مشاريع فنية جديدة، من بينها عمل غنائي مميز يجمع بين اللهجتين المصرية والفرنسية، يُنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة، ويعد بمثابة مفاجأة للجمهور.