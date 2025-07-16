شكرا لقرائتكم خبر عن فات الميعاد 25.. طلاق أسماء أبو اليزيد وأحمد صفوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 25 من مسلسل فات الميعاد، الكثير من الأحداث، حيث طلبت بسمة" أسماء أبو اليزيد" الطلاق من معتصم" أحمد صفوت" حتى تستطيع أن تؤول لها حضانة ابنتها ريم، وأتفقت معه أنه سيكون طلاق لمدة يوم واحد حتى تستطيع أن تعطي هذا المستند للمحكمة، ولم يوافق معتصم في البداية ولكن مع إلحاحها وأنه لايوجد أي طريقة أخرى اضطرّ أن يوافق، وبالفعل تم الطلاق واستطاعت أن تحصل على حضانة ابنتها، وعادوا لبعضهم البعض ولكن في الخفاء دون أن يعلم أحد سوى أقرب الأقربين.

وكانت قد شهدت الحلقة 24 من مسلسل فات الميعاد، أحداث عديدة، فمع قرب موعد زفاف نهى " مارتينا عادل" شقيقة بسمة" أسماء أبو اليزيد" ستؤول حضانة ريم ابنتها لعائلة مسعد" أحمد مجدي"، وأكد المحامي" هاني الطنباري" لها أن كل الشروط متوافقة مع أخت مسعد، وبإحباط شديد سألت بسمة المحامي، ألا يوجد أي حل حتى تظل ريم معها فأجابها لا يوجد سوى حل واحد، وفي مشهد أخر نتفاجأ ببسمة تطلب من معتصم" أحمد صفوت" الطلاق، لنفهم أن هذا هو الحل الذي كان يقصده المحامي.

مسلسل فات الميعاد بطولة أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي و محمد علي رزق

‎مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.



‎ آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "النص"

وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "النص"، للنجم أحمد أمين، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2025، ويشاركهما بطولته كل من: صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي، ويستند المسلسل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.