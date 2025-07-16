شكرا لقرائتكم خبر عن لميس الحديدي: أنهي سنوات العمل مع المتحدة وأنا فخورة بما قدمت من عمل مهنى والان مع تفاصيل الخبر

عبرت الإعلامية لميس الحديدي عن فخرها بمسيرتها في العمل مع الشركة المتحدة، حيث قالت عبر حسابها بموقع فيس بوك، "أنهي سنوات العمل مع المتحدة فخورة بما قدمت من عمل مهني، حاولت أن أقدم خلاله- قدر استطاعتى -ما يليق بالجمهور المصرى .. أشكر فريق العمل العظيم الذى رافقنى مسيرتى الصحفية الطويلة على مختلف الشاشات المصرية و العربية و قدم كل ما يقدر من الجهد والمهنية في كل يوم نلتقيكم فيه. اشكر جمهورى العظيم -من اتفقوا ومن اختلفوا معى- على الدعم والمحبة والمساندة والنقد أيضا .. فلكم نعمل و منكم نتعلم و بكم نستمر. وإلى تجربة صحفية وإعلامية جديدة قريبا بإذن الله".



لميس الحديدي

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بيانا صحفيا أعلنت فيه اتفاقها مع الإعلامية لميس الحديدى على عدم تجديد التعاون بينهما خلال الفترة القادمة وجاء البيان كالتالي "بعد مسيرة امتدت لخمس سنوات متتالية، تم الاتفاق بين الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية والأستاذة لميس الحديدى على عدم تجديد التعاقد لفترة قادمة، وتتمنى الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية للأستاذة لميس الحديدى دوام التوفيق والرقى والتقدم والازدهار".

وفى نفس السياق وجهت الإعلامية لميس الحديدى الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الخمس سنوات التى شرفت بالعمل فيها مع الشركة المتحدة.