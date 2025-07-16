اختيار أم كلثوم شخصية الدورة الـ 33 من مهرجان الموسيقى العربية

أم كلثوم شخصية الدورة 33 من المهرجان

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الفعاليات تجمع نجوم الطرب والمواهب الشابة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يوليو 2025 07:19 مساءً - استهلت اللجنة التحضيرية العليا للدورة 33 منوالتي تنظمها وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور، ويديرها المايسترو، اجتماعاتها لإعداد خطة العمل الشاملة ورسم المسارات الرئيسية للفعاليات المقامة على مسارح الأوبرا في الفترة من 16 حتى 25 أكتوبر 2025.وأعلن المايسترو، مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، أن اللجنة قررت في أول أعمالها اختيار كوكب الشرق المطربة الراحلة أم كلثوم، شخصية الدورة 33 من المهرجان وذلك في إطار إعلان وزارة الثقافة 2025 عام أم كلثوم بمناسبة مرور 50 عاماً على رحيلها، وذكر أن اجتماع اللجنة تناول ملامح البرنامج الفني للفعاليات.قد تحب قراءة.. أم كلثوم... 50 عاماً على رحيل الأسطورة التي لا تغيبوأشار غنيم إلى أنه يسعى في الدورة الجديدة، للتركيز على تقديم عروض موسيقية وغنائية متميزة تعبر عن التراث العربي وتعرض الإبداعات الموسيقية والغنائية المعاصرة الجادة، كما تمنح مساحة للمواهب الواعدة للتعبير عن أنفسهم، مضيفاً أنه من المقرر تكريم عدد من القامات الإبداعية التي نجحت في كتابة صفحات مشرقة في تاريخ هذا المجال.وبدوره قال الدكتوررئيس الأوبرا والمهرجان إن الدورة 33 تشهد تطويراً يهدف إلى تعزيز مكانة المهرجان كمنصة رائدة للموسيقى العربية في المنطقة، مشيراً إلى أن الفعاليات تجمع كوكبة من نجوم الطرب والمواهب الشابة، وتجري حالياً الاستعدادات بصورة مكثفة لضمان خروج هذه الدورة بصورة تليق بمكانة الريادة الإبداعية لدار الأوبرا.حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 33، الدكتور علاء عبد السلام رئيس الأوبرا والمهرجان، المايسترو تامر غنيم مدير المهرجان، المايسترو أمير عبد المجيد، الدكتور عماد عاشور، المطرب محمد الحلو، الشاعر جمال بخيت، الإعلامية جاسمين طه، المايسترو الدكتور أحمد عاطف، هاني حسني عضو شركة تذكرتي، المايسترو سعيد كمال، أماني سعيد، محمد الموجي، المايسترو مصطفى حلمي، المايسترو أحمد عامر .لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».