تيسير فهمي تكشف سبب ابتعادها عن التمثيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يوليو 2025 07:19 مساءً - كشفت الفنانة تيسير فهمي، أسباب ابتعادها عن التمثيل وذلك بعد تاريخ طويل قدمته للدراما المصرية لتغيب عن الشاشة منذ 13 عام.

تيسير فهمي: "التمثيل بيوحشني"

قالت تيسير فهمي، خلال حوارها لبرنامج "الستات" مع الإعلامية مفيدة شيحة والإعلامية سهير جودة عبر قناة "النهار": "في البداية قررت أتوقف عن التمثيل واتجه أكتر للعمل الاجتماعي وانشغلت بيه، بعدين السنين جريت ورا بعض".

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كما أضافت أن في بعض الأحيان تشتاق إلى التمثيل لكنها ليست من النوع الذي يقوم بمشاهدة المسلسلات من النظرة الناقدة بل تشاهد مثلها مثل الجمهور .

تابعت "فهمي": "التمثيل بيوحشني لكن لما بتفرج على الأعمال الفنية بكون مشاهدة فقط، لكن عمري ما تمنيت حاجة مش بتاعتي".

أشارت إلى عدم رغبتها في التدخل بشؤون شركة الإنتاج الخاصة بها هي وزوجها وأنها فضلت أن تقوم بدورها كممثلة فقط معبرة عن ذلك "أنا لو تدخلت في الإنتاج هخسرني كممثلة".

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حضور فني سابق

وكان للفنانة تيسير فهمي العديد من المشاركات الفنية، آخرها مسلسل "بفعل فاعل" الذي عُرض عام 2012، وشاركها بطولة العمل عدد من النجوم وهم: ياسر جلال، تامر هجرس، راندا الخطيب وآخرون، ودارت أحداث العمل حول "عبير" التي تكتشف بالصدفة خيانة زوجها لها الذي استغلها في مواقف كثيرة، ولكنها تكتشف تورطه في العمل جاسوساً لدى إحدى الجهات ضد وطنه؛ ما يضطرها إلى إبلاغ السلطات المختصة التي تراقبه لكشف تفاصيل خيانته، وعقب هذا المسلسل ابتعدت تيسير فهمي عن الساحة الفنية، ولم نرَ لها أي مشاركات فنية أخرى.



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