أول تعليق من لميس الحديدي بعد إنهاء تعاقدها مع الشركة المتحدة

لميس الحديدي: فخورة بما قدمت من عمل مهني

أنهي سنوات العمل مع المتحدة فخورة بما قدمت من عمل مهني، حاولت أن أقدم خلاله- قدر استطاعتي -ما يليق بالجمهور المصرى ..أشكر فريق العمل العظيم الذى رافقنى مسيرتى الصحفية الطويلة على مختلف الشاشات المصرية و العربية و قدم كل ما يقدر من الجهد والمهنية في كل يوم نلتقيكم فيه. اشكر… pic.twitter.com/VvzBLiXKdY — Lamees elhadidi (@lameesh) July 16, 2025

بيان الشركة المتحدة بإنهاء تعاقدها مع لميس الحديدي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يوليو 2025 07:19 مساءً - علقت الإعلاميةعلى إنهاء تعاقدها معبعد 5 سنوات من التعاون مع الشركة قدمت أكثر من تجربة أبرزها برنامج "" على قناة، حيث أعربت لميس عن فخرها بما قدمته خلال سنوات عملها موجهة الشكر لفريقها الذي رافقها طوال مسيرتها.وكتبت الإعلامية لميس الحديدي في منشور على حسابها بموقع X وقالت:"أنهي سنوات العمل مع المتحدة فخورة بما قدمت من عمل مهني، حاولت أن أقدم خلاله- قدر استطاعتي- ما يليق بالجمهور المصري، أشكر فريق العمل العظيم الذي رافقني مسيرتي الصحفية الطويلة على مختلف الشاشات المصرية والعربية، قدم كل ما يقدر من الجهد والمهنية في كل يوم نلتقيكم فيه".— Lamees elhadidi (@lameesh)يمكنكِ قراءة.. صور.. لميس الحديدي تحتفل بخطوبة نجل عمرو أديب وتوجه رسالة له ووجهت الإعلاميةالشكر لجمهورها ومتابعيها متمنية لقاءهم في تجربة جديدة خلال الفترة المقبلة، وقالت: "أشكر الجمهور العظيم من اتفقوا ومن اختلفوا معي على الدعم والمحبة والمساندة والنقد أيضاً، فلكم نعمل ومنكم نتعلم وبكم نستمر، وإلى تجربة صحفية وإعلامية جديدة قريباً بإذن الله".وكانت الشركة المتحدة قد أعلنت اليوم الأربعاء 16 يوليو، إنهاء تعاقدها مع الإعلاميةوعدم تجديد التعاقد في بيان تم نشره على صفحتها بموقع الـ"فيسبوك" وإنستغرام، جاء فيه: "بعد مسيرة امتدت لخمس سنوات متتالية، تم الإتفاق بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والأستاذة لميس الحديدي على عدم تجديد التعاقد لفترة قادمة.".وتابع البيان: "تتمنىللأستاذة لميس الحديدي دوام التوفيق والرقي والتقدم والازدهار، وفي نفس السياق، تشكر الأستاذة لميس الحديدي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على السنوات الخمس التى شرفت بالعمل فيها مع الشركه المتحدة".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».