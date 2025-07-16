أول تعليق من لميس الحديدي بعد إنهاء تعاقدها مع الشركة المتحدة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يوليو 2025 07:19 مساءً - علقت الإعلامية لميس الحديدي على إنهاء تعاقدها مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد 5 سنوات من التعاون مع الشركة قدمت أكثر من تجربة أبرزها برنامج "كلمة أخيرة مع لميس" على قناة ON، حيث أعربت لميس عن فخرها بما قدمته خلال سنوات عملها موجهة الشكر لفريقها الذي رافقها طوال مسيرتها.
— Lamees elhadidi (@lameesh)
يمكنكِ قراءة.. صور.. لميس الحديدي تحتفل بخطوبة نجل عمرو أديب وتوجه رسالة له ووجهت الإعلامية لميس الحديدي الشكر لجمهورها ومتابعيها متمنية لقاءهم في تجربة جديدة خلال الفترة المقبلة، وقالت: "أشكر الجمهور العظيم من اتفقوا ومن اختلفوا معي على الدعم والمحبة والمساندة والنقد أيضاً، فلكم نعمل ومنكم نتعلم وبكم نستمر، وإلى تجربة صحفية وإعلامية جديدة قريباً بإذن الله".
وتابع البيان: "تتمنى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للأستاذة لميس الحديدي دوام التوفيق والرقي والتقدم والازدهار، وفي نفس السياق، تشكر الأستاذة لميس الحديدي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على السنوات الخمس التى شرفت بالعمل فيها مع الشركه المتحدة".
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لميس الحديدي: فخورة بما قدمت من عمل مهنيوكتبت الإعلامية لميس الحديدي في منشور على حسابها بموقع X وقالت:"أنهي سنوات العمل مع المتحدة فخورة بما قدمت من عمل مهني، حاولت أن أقدم خلاله- قدر استطاعتي- ما يليق بالجمهور المصري، أشكر فريق العمل العظيم الذي رافقني مسيرتي الصحفية الطويلة على مختلف الشاشات المصرية والعربية، قدم كل ما يقدر من الجهد والمهنية في كل يوم نلتقيكم فيه".
— Lamees elhadidi (@lameesh)
أنهي سنوات العمل مع المتحدة فخورة بما قدمت من عمل مهني، حاولت أن أقدم خلاله- قدر استطاعتي -ما يليق بالجمهور المصرى ..أشكر فريق العمل العظيم الذى رافقنى مسيرتى الصحفية الطويلة على مختلف الشاشات المصرية و العربية و قدم كل ما يقدر من الجهد والمهنية في كل يوم نلتقيكم فيه. اشكر… pic.twitter.com/VvzBLiXKdY— Lamees elhadidi (@lameesh) July 16, 2025
يمكنكِ قراءة.. صور.. لميس الحديدي تحتفل بخطوبة نجل عمرو أديب وتوجه رسالة له ووجهت الإعلامية لميس الحديدي الشكر لجمهورها ومتابعيها متمنية لقاءهم في تجربة جديدة خلال الفترة المقبلة، وقالت: "أشكر الجمهور العظيم من اتفقوا ومن اختلفوا معي على الدعم والمحبة والمساندة والنقد أيضاً، فلكم نعمل ومنكم نتعلم وبكم نستمر، وإلى تجربة صحفية وإعلامية جديدة قريباً بإذن الله".
بيان الشركة المتحدة بإنهاء تعاقدها مع لميس الحديديوكانت الشركة المتحدة قد أعلنت اليوم الأربعاء 16 يوليو، إنهاء تعاقدها مع الإعلامية لميس الحديدي وعدم تجديد التعاقد في بيان تم نشره على صفحتها بموقع الـ"فيسبوك" وإنستغرام، جاء فيه: "بعد مسيرة امتدت لخمس سنوات متتالية، تم الإتفاق بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والأستاذة لميس الحديدي على عدم تجديد التعاقد لفترة قادمة.".
وتابع البيان: "تتمنى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للأستاذة لميس الحديدي دوام التوفيق والرقي والتقدم والازدهار، وفي نفس السياق، تشكر الأستاذة لميس الحديدي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على السنوات الخمس التى شرفت بالعمل فيها مع الشركه المتحدة".
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».