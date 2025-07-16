ضيوف الشرف مفاجأة في نهايات أفلام أمير كرارة.. أحدثهم أحمد مكي في الشاطر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يوليو 2025 05:51 مساءً - ينطلق فيلم "الشاطر" بطولة الفنان أمير كرارة، في صالات السينما المصرية، اعتباراً من اليوم الأربعاء، ليُنافس به في موسم أفلام صيف 2025، حيث يتضمن جرعة كبيرة من الأكشن الكوميدي، فيما يضم الفيلم عدداً من ضيوف الشرف، مثل شيرين رضا، وخالد الصاوي، ومعتز التوني، وتميم يونس وغيرهم.

وتُعد المفاجأة الكبرى لجمهور فيلم "الشاطر" هو ظهور الفنان أحمد مكي، كضيف شرف بالتزامن مع نهاية الأحداث، حيث تُعد هذه المرة هي الأولى التي يُسجل فيها كمُشاركة سينمائية صغيرة، الأمر الذي تفاعل معه قطاع من الجمهور، لاسيما وأنه بعيد عن شاشة السينما على مدار 12 عاماً تقريباً، منذ فيلم "سمير أبو النيل" الذي عُرض عام 2013، كما أنه لم يعتدْ على الظهور كضيف شرف في أعمالٍ فنية قط، لذا لم يكن متوقعاً إطلاقاً.

نهايات أفلام أمير كرارة

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أحمد حلمي في "هروب اضطراري"

أحمد السقا في "حرب كرموز"

أحمد فهمي في "كازابلانكا"

أفلام أمير كرارة، ولاسيما النهايات، تحمل قدراً كبيراً من المفاجآت على مستوى ضيوف الشرف، الأمر الذي يُشير إلى وجود رغبة لدى الصُنّاع بتقديم أجزاء ثانية من تلك الأعمال، أو صناعة نهاية سينمائية صادمة وغير متوقعة، تظل عالقة في أذهان الجمهور.البداية مع فيلم "هروب اضطراري" بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، إنتاج عام 2017، حيث شهد ظهوراً مفاجئاً للفنان أحمد حلمي، مع الثواني الأخيرة من العمل، في مشهد لم يتجاوز نصف دقيقة، ولم ينطق بكلمة، وفي مشهد بعيد تماماً عن الطابع الكوميدي، وهي التيمة التي طالما اشتهر بها في أعماله، بل قدّم شخصية درامية في باطنها رغبة كبيرة في الثأر والانتقام؛ إذ جسد دور شقيق المتهم الأول في القضية ويسعى للانتقام من السقا وكرارة.أما في عام 2018، فظهر الفنان أحمد السقا، كضيف شرف في الدقائق الأخيرة من فيلم "حرب كرموز" بطولة الفنان أمير كرارة، حيث جسد شخصية رئيس المحكمة العسكرية، الذي حكم على بطل العمل، المتهم "يوسف أمين المصري" بالإعدام رمياً بالرصاص، بتهمة القتل العمد والتمرد على الأوامر العسكرية في وقت الحرب، وتعريض حياة المدنيين للخطر، وحمل هذا المشهد قدراً كبيراً من المشاعر، كونه ملزماً بإصدار حكم الإعدام، بسبب ما فعله مع الاستعمار، إلا أنه ساعده في الهرب، وبدء حياة جديدة؛ إذ إنه غير راضٍ تماماً عن الإعدام، وأنه ليس مُذنباً من الأساس، بل لم يتمرد على الأوامر العسكرية، بينما تمرد على شخصيات ليست لديها صلاحيات أن تعطيه أوامر، ولم يعرض حياة المدنيين للخطر، بل دافع عنهم وشرفهم.وفي عام 2019، نافس أمير كرارة، في شباك التذاكر بفيلم "كازابلانكا"، الذي شهد أيضاً مفاجأة للجمهور، بظهور الفنان أحمد فهمي، كضيف شرف، بشخصية بعيدة عن الكوميديا تماماً، حيث جسد شخصية "المكسيكي" زعيم عصابة يُخطط لعملية سطو على شحنة ألماس، فيما اشتهر بجملة "ورحمة المكسيكي" كلازمة للشخصية.

ظهور "المكسيكي" كان صادماً لبطل العمل، الذي كان يظن أنه قُتل مع بداية الأحداث، قبل أن يعود ويستحوذ على النصيب الأكبر من العملية، فيما تُشير النهاية، إلى اعتزام كرارة مواصلة الرحلة والانتقام من "المكسيكي".

فيلم "الشاطر"

يُذكر أنّ فيلم "الشاطر" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف خالد الصاوي.

وتبدأ أحداث الفيلم مع خروج "أدهم" الذي يُجسد شخصيته أمير كرارة، في رحلة من المغامرة والكوميديا، للبحث عن شقيقه، مستعيناً بصديقه "فتوح" الذي يُجسد شخصيته الفنان مصطفى غريب، وخلال وجودهما في تركيا يتعرف إلى "كارمن" التي تُجسدها الفنانة هنا الزاهد؛ لتغير حياته رأساً على عقب بسبب تلك العلاقة، حيث يخوضان رحلة مليئة بالمطاردات والمواقف الكوميدية.

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