وصيتها الأخيرة.. دومينيك حوراني تعيش لحظات رعب على متن الطائرة

لحظة استثنائية أثناء هبوط الطائرة

View this post on Instagram A post shared by Dominique - دومينيك حوراني (@dominiquehourani)

لحظات الذعر استمرت لـ30 دقيقة من التحليق الإضافي

View this post on Instagram A post shared by Dominique - دومينيك حوراني (@dominiquehourani)

دومينيك تستقل الطائرة نفسها في رحلتها إلى مصر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يوليو 2025 05:51 مساءً - عاشت الفنانة اللبنانية، واحدة من أكثر اللحظات رعباً في حياتها خلال رحلة عودتها من عطلة ترفيهية عائلية في فيينا.بدأت الحكاية حين أقلعت الطائرة التي كانت تقل دومينيك حوراني وابنتها من فيينا، مضت الأمور في البداية بسلاسة، لكن مع اقتراب الهبوط، فوجئت الفنانة وجميع الركاب بلحظة استثنائية من الهلع والخوف، فعلى ارتفاع يقارب المترين فقط عن الأرض، فشلت الطائرة في الهبوط وأعادت الإقلاع، وسط اهتزازات حادة وفقدان واضح للتوازن، ليعيش الجميع لحظات ترقب ورعب لا تنسى.أمام هذا الموقف العصيب، لم تتمالكنفسها وانهارت بالبكاء وسط ذهول وقلق متزايد على سلامة ابنتها التي ادعت القوة والطمأنينة، سجلتمقطع فيديو مؤثراً يوثق تلك اللحظة، قالت فيه: "ربما يكون آخر فيديو لي، وأوصيكم أني سامحت كل من ظلمني في حياتي"، أرادت دومينيك من هذا التسجيل أن توصل وصيتها الأخيرة لكل من أحبها أو حتى أساء إليها، في لحظة شعر فيها الجميع بأن النهاية قد تكون وشيكة.امتدت لحظات الذعر لحوالي ثلاثين دقيقة من التحليق الإضافي، بدت للجميع وكأنها سنة كاملة من الانتظار، رافقتها أصوات بكاء وصلوات من الركاب، ونظرات خوف متبادلة بينهم، الغريب أن الطاقم لم يصدر أي تطمين أو تبرير في هذه اللحظات، وعم الصمت بين أفراد الطاقم والطيار، مما زاد من قلق الناس، ودفعهم لمحاولة تحليل السيناريوهات بأنفسهم في جو من الترقب الحزين.صرحتفي الفيديو بأنها تابعت العديد من حوادث الطيران التي تشبه هذا الأمر، وأعربت عن خشيتها أن تكون المشكلة في عجلات الطائرة، وتساءلت ماذا لو لم تفتح العجلات وتكررت محاولة الهبوط غير المكتملة؟! هذه الأفكار كانت كافية لتصاعد موجة الرعب لدى دومينيك والركاب جميعاً.دامت حالة الرعب نحو ربع ساعة إلى أن أنهى الطيار أخيراً حالة الصمت وتحدث بلغته التركية، موضحاً أن ما حدث كان بسبب اضطرابات جوية شديدة وضغط جوي أربك توازن أجنحة الطائرة، وأعلن عن بداية إجراء الهبوط مرة أخرى، التفسير جاء بعد طول صبر، ليعيد القلوب إلى أماكنها بعد أن غادرتها بفعل الخوف، وليتوجه الجميع بعدها لحمد الله على النجاة.يمكنك قراءة.. نجمة "النمر الأسود" ليست الوحيدة.. نجمات تعرضن للتشويه بعد جراحات تجميل فاشلةوبعد أن وصل الجميع إلى بر الأمان، وقام الركاب بنزول الطائرة تمهيداً للانتقال إلى رحلة أخرى، اكتشفتوابنتها أن رحلتهما المقبلة إلى القاهرة ستكون على الطائرة نفسها التي كانت مصدر كل ذلك الرعب! عندها طرحتعلى جمهورها سؤالاً شجاعاً: "هل تتجرأون أنتم على ركوب الطائرة نفسها مرة أخرى بعد هذا كله؟".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».