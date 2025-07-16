حقيقة توجيه محمد رمضان كلمات أغنيته إلى ياسمين صبري

بعد طرح الفنان محمد رمضان أغنيته "هتجيلي"، انتشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بأن كلمات الأغنية موجهة الى الفنانة ياسمين صبري بعد الأزمة الأخيرة بينهما.

وردّ الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة على هذه الأخبار، كاشفاً تفاصيل الأغنية، موضحاً أنه كتب كلماتها قبل أزمة محمد رمضان وياسمين صبري، ومؤكداً أنه لم يكتب الأغنية خصيصاً لهذه الأزمة.

وقال حدوتة في تصريحات صحافية: "وأنا بشتغل وبكتب أغاني محمد رمضان مبفكرش في حياته الشخصية، وطبعاً مبكتبش على المواقف اللي بيتعرض لها، ولو أنا بكتب اللي يليق على محمد رمضان بس مش هنجح، أنا دلوقتي لو بكتب اللي حاسه بس مش هنجح لأنه مش شرط يكون كل الناس بتحسه".

وتابع: "أغنية "هتجيلي" لمحمد رمضان، هو كان عامل اللحن وبعتهولي من بدري وبعدين كتبت الأغنية وعجبته جداً، هو ذكي جداً وبيعرف يستغل الموقف، الفيديو بقى رفاعي الدسوقي وتمارا بعد موقف السحور في رمضان بيومين الناس ربطت الاتنين، ده ذكاء من محمد رمضان".

وأضاف حدوتة: "أكيد أنا مش بكتب على رفاعي الدسوقي وتمارا، أنا كنت كاتب الأغنية من بدري وهو بيعرف يستغل المواقف وده دليل على اللي بقوله إن هو بيعرف يستثمر الموقف واللحظة ومبيضيعش فرصة".

قد يهمك أيضــــــــــــــا