داليا البحيري تحتفل بعيد ميلاد زوجها برسالة مؤثرة وترد بقوة على منتقديها عبر إنستغرام

نشرت الفنانة داليا البحيري عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مجموعة صور تجمعها بزوجها هنّأته من خلالها بعيد ميلاده.

وعلّقت البحيري على الصور برسالة مليئة بالحب والدعاء، قائلةً: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي، ربنا يحفظك ويخليك لينا ويديك الخير كله على قد جمال قلبك وروحك… بحبك يا أغلى الناس، الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، عيد ميلاد سعيد يا ملكي".

وكانت داليا البحيري قد نشرت عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" فيديو خرجت به عن صمتها لتواجه منتقدي فيديوهاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بأسلوب ساخر يحمل الكثير من الرسائل الواضحة.

وقالت داليا في الفيديو: "بتضيّعوا وقتكم ليه؟ لو حد شايف اللي بنزّله حاجة سخيفة اعملي Unfollow، أو اعمل حاجة في حياتك تفيدك، ادخل نام مثلاً، ولو إنتي ست روحي ربّي عيالك في الخمس دقائق دول اللي كتبتيلي فيها حاجة، أو متعملش حاجة خالص وبحلق في السقف أفيد... دا نوع من أنواع العلاج النفسي".

وأضافت بنبرة تجمع بين السخرية والنُّصح: "اسمعوا مزيكا أو اقروا قرآن".

كما ردّت البحيري على الانتقادات المتعلقة بعدم ارتدائها الحجاب، مشيرةً الى أن العلاقة مع الله أمر شخصي لا يحق لأحد الحكم عليه. إذ قالت: "الناس اللي بتدخل تقول لي البسي الحجاب، انتوا مالكم؟ دع الخلق للخالق. ممكن اللي مش لابسة حجاب تكون عند ربنا أحسن من ناس كتير، بتعمل حاجات في السرّ أنت متعرفهاش، وتكون أقرب لربّنا منك".

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