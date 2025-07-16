تعرفوا إلى تفاصيل مهرجان الرياض للكوميديا وموعده

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يوليو 2025 04:20 مساءً - تستعد العاصمة السعودية؛ الرياض لانطلاق مهرجان الرياض للكوميديا والذي سيكون من 26 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر2025، وأعلن عن ذلك بشكلٍ رسمي رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، حيث نشر تغريدة عبر حسابه على منصة x وكتب خلالها: "ما بقي شيء على مهرجان الرياض للكوميديا، خلوكم قريبين 26 سبتمبر - 9 أكتوبر".
وتضمن البوستر الترويجي للمهرجان عبارات تشويقية كُتب فيها: "أشهر الأسماء، ضحك ما يوقف، ومفاجآت كبرى، العد التنازلي بدأ، جاهزين".
كما نشر حساب عيشها المنصة الرسمية للفعاليات الترفيهية في المملكة العربية السعودية، وهي إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه عبر الإنستغرام إعلاناً عن هذا المهرجان، حيث نشر بوستر وعلق وكتب عليه: "نجوم الكوميديا من حول العالم في مهرجان الرياض للكوميديا في بوليفارد سيتي، 26 سبتمبر – 9 أكتوبر".— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh)
ما بقى شيء على مهرجان الرياض للكوميديا، خلوكم قريبين 🔥😎— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 14, 2025
🗓️ 26 سبتمبر - 9 أكتوبر#RiyadhComedyFestival is almost here. The laughs are loading, get ready 😎🔥
🗓️ September 26 – October 9 pic.twitter.com/HE7Wmf2gHe
تفاصيل مهرجان الرياض للكوميدياما تم الإعلان عن مهرجان الرياض للكوميديا حتى الآن أنه سيُقام ببوليفارد سيتي بالعاصمة الرياض من السادس والعشرين من شهر سبتمبر وحتى العاشر من شهر أكتوبر لعام 2025، وأن المهرجان هو احتفال بفن جميل وهو الخاص بالضحك والكوميديا، وستتنوع فعاليات هذا المهرجان باستضافة نجوم الكوميديا العالميين من جميع أقطاب العالم وكذلك المواهب المحلية، في حدث سيكون الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويأتي تنظيم هذا المهرجان ضمن موسم الرياض والذي أصبح مميزاً بما يقدمه من فعاليات منوعة ومنظمة بدقة، والذي حقق نجاحات خلال الأعوام الماضية في استقطاب أبرز الفعاليات الدولية المختلفة والمميزة والمنوعة.
https://www.instagram.com/p/DMF20zotEQS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DMF20zotEQS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DMF20zotEQS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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