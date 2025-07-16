في ذكرى ميلادها... كاترينا كيف نجمة بوليوود الملهمة بأفلامها السينمائية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يوليو 2025 04:20 مساءً - تحتفل نجمة بوليوود كاترينا كيف Katrina Kaif اليوم 16 يوليو بذكرى ميلادها، وهي من نجمات بوليوود الأكثر شهرة وجماهيرية، استطاعت أن تظهر بأبرز الأدوار الدرامية التي جعلتها بين نجمات الصف الأول في بوليوود.

وقدمت كاترينا كيف العديد من الأعمال السينمائية التي حازت من خلالها على جوائز وتكريمات عديدة، كما لعبت أدوار البطولة في العديد من الأفلام السينمائية بمشاركة أبرز نجوم بوليوود. ولمناسبة ذكرى ميلادها، نرصد لكم نبذة عن حياة كاترينا كيف وأبرز أعمالها السينمائية.

معلومات تكشف عن حياة كاترينا كيف

عملت كاترينا كيف في لندن كعارضة أزياء، ما أدى إلى اكتشافها من قبل المخرج كايزاد جوستاد، الذي قدّم لها دوراً في فيلمه Boom عام 2003.

بالإضافة إلى أدائها التمثيلي، تشتهر كاترينا كيف أيضاً بعملها الخيري ودعمها لقضايا إنسانية مختلفة، بما في ذلك التعليم وتمكين المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة.

أيضاً بعملها الخيري ودعمها لقضايا إنسانية مختلفة، بما في ذلك التعليم وتمكين المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة. من بين المشاريع الخيرية التي قدمتها دعم تعليم الفتيات من خلال منظمة "إديوكيت جيرلز"، وشاركت في مبادرات لدعم النساء وتمكينهن، ودعمت جمعيات السرطان لزيادة الوعي بسرطان الثدي وعنق الرحم، كما تبرعت لصندوق رئيس الوزراء CARES خلال جائحة كورونا، ومولت مبادرات لدعم راقصي السينما الهندية.

تُعرف كاترينا بخجلها الشديد من الإعلام، هي من اللواتي يفضلن عدم التكلم أمام الجمهور، وعن هذا الأمر تقول: "عندما يتوجب عليّ التكلم في اللقاءات العامة، أصبح عصبية للغاية. يمكنني وبرحابة صدر، أن أرقص على إحدى المنصات أو أن أمثّل دوري في موقع التصوير أمام عددٍ كبيرٍ من الناس، ولكن عندما يتحتم عليّ الوقوف على خشبة المسرح لأتوجه بالكلام إلى الموجودين أمامي، تبرد يداي وتؤلمني معدتي ويجف حلقي. لديّ رهبة إزاء المسرح".

بخجلها الشديد من الإعلام، هي من اللواتي يفضلن عدم التكلم أمام الجمهور، وعن هذا الأمر تقول: "عندما يتوجب عليّ التكلم في اللقاءات العامة، أصبح عصبية للغاية. يمكنني وبرحابة صدر، أن أرقص على إحدى المنصات أو أن أمثّل دوري في موقع التصوير أمام عددٍ كبيرٍ من الناس، ولكن عندما يتحتم عليّ الوقوف على خشبة المسرح لأتوجه بالكلام إلى الموجودين أمامي، تبرد يداي وتؤلمني معدتي ويجف حلقي. لديّ رهبة إزاء المسرح". شهدت حياتها نجاحاً مع النجم أبهيشيك باتشان Abhishek Bachchan في فيلم Sarkar عام 2005، حيث كانت تلعب دوراً بسيطاً كصديقته.

ومن أبرز انطلاقاتها مع النجم سلمان خان Salman Khan فيلم "Maine Pyaar Kyun Kiya" عام 2005، وفيه حصلت على جائزة Star Dust لأفضل أداء تمثيلي عن فئة الإناث.

في عام 2007 تألقت كاترينا كيف بدور بطولي مع النجم أكشاي كومار Akshay Kumar في فيلم "Humko Deewana " حيث لعبت فيه دور فتاة بريطانية.

بدور بطولي مع النجم أكشاي كومار Akshay Kumar في فيلم "Humko Deewana " حيث لعبت فيه دور فتاة بريطانية. حازت على العديد من الجوائز والتكريمات كان أبرزها عام 2008 في حفل IIFA Awards حيث نالت جائزة المغنية الأكثر أناقة.

أبرز أفلام كاترينا كيف السينمائية

فيلم Dhoom 3

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هو فيلم أكشن وإثارة من بطولة كاترينا كيف، عامر خان Amir Khan، أبهيشيك باتشان Abhishek Bachchan ومن تأليف وإخراج فيجاي كريشنا أشاريا وإنتاج أديتيا تشوبرا، وهو الجزء الثالث من سلسلة أفلام Dhoom، ويعتبر واحداً من أغلى الأفلام الهندية التي صدرت في عام 2013 بنظام ثنائي الأبعاد وبصيغة آيماكس حيث يعتبر فيلم بوليوود الأول الذي يتم إصداره بصيغة آيماكس، كما صدر الفيلم أيضاً بتقنية الصوت المحيطي دولبي أتموس، وحطم العديد من الأرقام القياسية في أيامه الافتتاحية الأولى في الهند وخارجها، حيث بلغ إجمالي الأرباح عالمياً 31 مليون دولار أمريكي في ثلاثة أيام فقط، و61 مليون دولار أمريكي في عشرة أيام فقط، ليصبح بذلك فيلم بوليوود الأعلى دخلاً في كل الأوقات.

فيلم Namastey London

فيلم رومانسي كوميدي تدور أحداثه حول فتاة هندية تعيش في لندن وتقع في حب رجل هندي، حقق الفيلم نجاحاً كبيراً في دور السينما الهندية عند إصداره عام 2007 وهو من بطولة كاترينا كيف وأكشاي كومار Akshay Kumar.

فيلم Zero

فيلم درامي كوميدي تدور أحداثه حول رجل قصير القامة يقع في حب فتاة تعاني من مرض عصبي، تم إنتاجه عام في 2018 وهو من بطولة شاروخان Shahrukhan، أنوشكا شارما وكاترينا كيف.

ويدور الفيلم حول باوا سينغ، الموظف بشركة أبحاث الفضاء، رجل قصير القامة، ويجد صعوبة في العثور على شريكة حياته، لكنه يستطيع مع البحث المتكرر إيجاد امرأة مصابة بشلل دماغي ولا تستطيع المشي، لكنه ورغم ذلك يتقرب منها.

فيلم Ek Tha Tiger

هو فيلم أكشن وإثارة هندي صدر عام 2012، من إخراج كبير خان وإنتاج أديتيا تشوبرا، الفيلم من بطولة سلمان خان Salman Khan وكاترينا كيف، تدور أحداثه حول تايغر، وهو عميل في وكالة الاستخبارات الهندية (آي بي) يُكلف بمهمة مراقبة عالم فيزياء هندي يُعتقد أنه يتعاون مع وكالة استخبارات باكستانية. يلتقي تايغر بزميلة له من وكالة الاستخبارات الباكستانية (آي إس آي) ويقع في حبها، مما يعقد مهمته ويجعله يواجه صراعاً بين واجبه وحبه.

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فيلم Tiger Zinda Hai

فيلم أكشن تدور أحداثه حول عميل للمخابرات الهندية يسافر إلى العراق لإنقاذ ممرضات هنديات. صدر عام 2017، من كتابة وإخراج علي عباس ظفر. الفيلم هو عمل سردي لفيلم إيك تا تايغر الذي تم إصداره سنة 2012 وثاني فيلم لسلسلة أفلام تايغر. هو من بطولة سلمان خان وكاترينا كيف. في هذا الجزء يتوجب على تايغر الدخول إلى العراق وإنقاذ مجموعة من الممرضات الهنديات والباكستانيات المحتجزات كرهائن في يد منظمة إرهابية.

فيلم Zindagi Na Milegi Dobara

هو فيلم درامي وكوميدي - رومانسي أُصدر في 15 يوليو 2011، وهو من إخراج زويا أختر، وبطولة كاترينا كيف وهيرثيك روشان Hirthek Roshan، تقع أحداث الفيلم في مومباي، وتدور القصة عن "كبير ديوان" الذي يتقدم لخطبة صديقته ناتاشا أرورا، حيث تلتقي عائلاتهم في حفل الخطوبة، وتعلم ناتاشا أن "كبير" يخطط لرحلة لمدة ثلاثة أسابيع إلى إسبانيا مع أصدقائه في المدرسة وهنا تبدأ أحداث القصة.

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