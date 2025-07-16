عايض يعلن عن جديده القادم "كل ما بغيت"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يوليو 2025 04:20 مساءً - أعلن الفنان عايض خلال حسابه الرسمي على منصة x، عن أغنيته الجديدة التي أطلقها وتحمل عنوان "كل ما بغيت"، وهي من كلمات محمد الخاجة وألحان جهر. ونشر تغريدة كتب فيها: "جديدي: كل ما بغيت، كلمات: محمد الخاجة، ألحان: جهر، توزيع: سيروس، عود جاسم جواد، جيتار: شريف فهمي، هندسة صوت: منتصر، مكس وماستر: جاسم محمد، إنتاج: لاكجري".

كما غرد قبل أيام وكتب: "قريباً لكل المنصات: كل ما بغيت ".

وتقول كلمات أغنية "كل ما بغيت":

عندك لقيت كل ما بغيت

ساقك اللّٰه في طريقي

وأنا ضايع في جهاتي

وابتدى الحب الحقيقي

يا أحلى صدفة في حياتي

لو ما دريت فيك اكتفيت

انتظرتك يا حبيبي

في خيالي وأمنياتي

وصرت في الدنيا نصيبي

يا سبب ضحكة شفاتي

آخر ألبوم للفنان عايض

الأغنية الأولى هي "سلام"، من كلمات فهد المساعد، وألحان ياسر بوعلي، وتوزيع عمر صباغ، ومكس وماستر جاسم محمد.

الأغنية الثانية هي "لا تعدون الليالي"، من كلمات قوس، وألحان سهم، وتوزيع عمر صباغ، ومكس وماستر جاسم محمد.

الأغنية الثالثة هي "ملامح غربتي"، من كلمات علي مساعد، وألحان ياسر بوعلي، وتوزيع ميشيل فاضل، ومكس وماستر جاسم محمد.

الأغنية الرابعة "طلعت أبيه"، كلمات عين، وألحان راكان، وتوزيع فهد شلبي، ومكس منتظر الزاير، وماستر جاسم محمد.

أما الأغنية الخامسة فهي "أعتذر وأجيك"، من كلمات عين، وألحان راكان، وتوزيع عمر الصباغ، ومكس وماستر جاسم محمد.

الأغنية السادسة هي "تخيل لو"، من كلمات يزيد بن خالد، وألحان راكان، وتوزيع عمر الصباغ، ومكس وماستر جاسم محمد.

الأغنية السابعة "يا للأسف!"، من كلمات فارس فايح، وألحان راكان، وتوزيع براك المطوع، ومكس وماستر جاسم محمد.

وكان الفنان عايض قد أطلق مؤخراً ألبوماً جديداً، بعنوان "عايض 2025"، واحتوى الألبوم على 7 أغانٍ، مع نخبة من الشعراء والملحنين الذين تعاون معهم، وهي كالتالي:— عايض يوسف | Ayedh yousef (@ay12dy)

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