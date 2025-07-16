إيمي 2025: مفاجآت مدوية واستبعادات صادمة تهز المشهد الفني

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يوليو 2025 04:20 مساءً - ترشيحات إيمي 2025 كسرت التوقعات، حيث لم يكن إعلان ترشيحات الجوائز عادياً، إذ شهدت القائمة الرسمية للمرشحين مفاجآت ضخمة واستبعادات غير متوقعة أثارت جدلاً واسعاً بين جمهور التلفزيون والنقاد؛ من استبعاد أعمال ضخمة وممثلين محبوبين إلى ترشيحات غير متوقعة لرموز من خارج المنافسة.

أبرز المفاجآت والصدمات في ترشيحات جوائز إيمي 2025

استبعاد مفاجئ: Squid Game

على الرغم من النجاح الذي تحول إلى ظاهرة عالمية منذ الموسم الأول للمسلسل الكوري الجنوبي Squid Game، مروراً بموسمه الجديد الذي عُرض مؤخراً وجاء أكثر تعقيداً وعنفاً؛ فإن التوقعات بترشيحاته كانت متعددة، ولكن غاب المسلسل عن ترشيحات فئة أفضل مسلسل درامي أو تمثيل فردي.

وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة أشخاص يشاركون في ألعاب قاتلة للحصول على جائزة مالية ضخمة، ويغوص الموسمان الثاني والثالث أكثر في صراعات السلطة وتنظيم اللعبة من الداخل.

المسلسل بطولة: لي جونغ جاي، وي ها-جون، ولي بيونغ-هون.

استبعاد: دييغو لونا – Andor

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مع الإشادات النقدية الواسعة التي حظي بها الممثل المكسيكي دييغو لونا عن دوره في مسلسل Andor، تفاجأ الجميع بعدم إدراج اسمه في قائمة ترشيحات أفضل ممثل. ويُذكر أن العمل يُعَدُّ من أكثر إنتاجات "ديزني+" نجاحاً خلال الفترة الماضية، كما حقق شعبية واسعة.

وتدور أحداث المسلسل عن العميل السري "كاسيان أندور" كما يسلط الضوء على بدايات المقاومة ضد الإمبراطورية. المسلسل بطولة: دييغو لونا، ستيلان سكارسغارد، فيونا شو.

يمكنكِ الإطلاع على: القائمة الكاملة لترشيحات جوائز إيمي 2025

مفاجأة إيجابية: مارتن سكورسيزي- The studio

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اقتنص مارتن سكورسيزي أول ترشيح له كممثل في جوائز إيمي 2025، عن فئة أفضل "ضيف شرف" في مسلسل كوميدي، بعد ظهوره بشخصيته الحقيقية في الحلقة الافتتاحية للمسلسل الكوميدي الساخر The Studio.

المسلسل كوميدي ساخر، يركز على الأنظمة الداخلية لصناعة الأفلام بطريقة تحاكي الواقع ولكن هزلية. ويظهر أيضاً كضيوف شرف كل من: برايان كرانستون وديف فرانكو ورون هورد و أنتوني ماكي.

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مفاجأة: ترشيح بيونسيه

في إنجازٍ جديد يُضاف إلى مسيرتها الفنية، حصلت النجمة العالمية بيونسيه على ترشيح لجوائز الإيمي لعام 2025، عن البرنامج الوثائقي "بيونسيه بول"،عن فئة أفضل عرض منوع مباشر. وهذا الترشيح يُعَدُّ إنجازاً فنياً جديداً لها خارج دائرة الموسيقا. كما حصد فريقها ترشيحات إضافية في فئات الإخراج والتصميم والإنتاج والتصوير.

ويقدم الوثائقي نظرة عن كواليس بيونسيه من جولتها العالمية "Renaissance"، ويعرض لحظات شخصية ولقاءات مع جمهورها وطاقمها.

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استبعاد: إليزابيث موس – The Handmaid’s Tale

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أثار استبعاد النجمة إليزابيث موس من قائمة أفضل ممثلة درامية، على الرغم من موسم قوي من The Handmaid’s Tale؛ استغراب الكثيرين. موس تُعَدُّ من أكثر الوجوه الثابتة في ترشيحات الإيمي السنوات الماضية، وكان غيابها هذا العام لافتاً جداً.

يحكي المسلسل عن مستقبل دكتاتوري تسيطر فيه جماعة متشددة من النساء، وتدور القصة حول شخصية "جون" التي تحارب هذا النظام القمعي.

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