محمد الحملي يكشف عن مسرحية "الخطر معهم"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يوليو 2025 04:20 مساءً - كشف الفنان محمد الحملي خلال حسابه على الإنستغرام عن بدء تقديم عروض مسرحية "الخطر معهم" التي ستُقدم على مسرح نادي السالمية الرياضي بتاريخ 20 من أغسطس 2025، ونشر صورة مع طاقم العمل.

كما نشر بوستر المسرحية قبل أيام وشكر وزير الإعلام الكويتي ووزارة الداخلية وقوة الإطفاء وكتب: "الخطر معهم، شكراً معالي وزير الإعلام، وكلامك على متمه، والله يوفقنا في ظل توجيهات القيادات الحكيمة، والحريصة على أبنائها في بلدي الغالي الكويت. كما نشكر وزارة الداخلية على تسهيل وتذليل كل الصعاب لنجاح العمل، والشكر موصول لقوة الإطفاء العام على كل الجهود والمساندات".

أبطال مسرحية "الخطر معهم"

هي فكرة وإخراج محمد الحملي، وتأليف وسرد إبراهيم بدر، ومن بطولة: الفنان طارق العلي، جمال الردهان، عبد الله السلمان، محمد الحملي، سلطان الفرج، وميمي التميمي.

تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي اجتماعي وأكشن، حيث تسلط الضوء على مجموعة من الشخصيات المختلفة التي تجد نفسها في مواقف مليئة بالمفاجآت والتحديات عندما يجتمعون في مكان واحد بسبب الظروف الغريبة، والمسرحية تتناول بشكل كوميدي قضايا العصر منها التكنولوجيا والعلاقات الإنسانية.

مسلسل يحمل اسم الخطر معهم

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وكانت الدراما الكويتيه قد شهدت عام 2000 مسلسل أُنتج من عدة أجزاء بالعنوان نفسه وهو مسلسل ""، وكذلك أبطال العمل، وغلب عليه الطابع الدرامي والبوليسي والأكشن، وهو عبارة عن تشويق وإثارة، وكان من تأليف مبارك الحشاش، ومن فكرة وتصوير وإخراج الفنان عبد الله السلمان، من بطولة الفنان طارق العلي وجمال الردهان، ووجد هذا العمل أصداءً كبيرة ومتعة عند عرضه، وعُرض على تلفزيون الكويت وقتها.

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