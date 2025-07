هاريسون فورد يحصل على أول ترشيح إيمي في عمر الـ83 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يوليو 2025 04:20 مساءً - مسيرة فنية طويلة حقق من خلالها النجم العالمي هاريسون فورد العديد من النجاحات السينمائية والتلفزيونية التي فاز من خلالهم بالعديد والكثير من الجوائز في شتى الحفلات والمهرجانات الكبرى، لكنه لم يحصل على جائزة إيمي واحدة لعدم حصوله على أي ترشيح للجائزة التلفزيونية المرموقة، ولكن في الساعات القليلة الماضية مع الإعلان عن قائمة ترشيحات جوائز إيمي، حصل هاريسون فورد على أول ترشيح له للجائزة المخصصة للأعمال التلفزيونية عن عمرٍ يناهز 83 عاماً.

هاريسون فورد وأول ترشيح لجائزة إيمي

View this post on Instagram A post shared by Deadline (@deadline)

حصل هاريسون فورد على أول ترشيح إيمي له كأفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي عن مسلسل Shrinking، الذي يُجسِّد فيه دور الدكتور بول رودس، المعالج النفسي وزميل جيمي ليرد الذي يُجسِّده جيسون سيجل، بينما حصل المسلسل على أربعة ترشيحات، بما في ذلك جائزة أفضل ممثل رئيسي في مسلسل كوميدي لـ جيسون سيغل، وجائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي لجيسيكا ويليامز، وجائزة أفضل مسلسل كوميدي.

ويواجه فورد في المنافسة في فئة أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي كل من: آيك بارينهولتز: The Studio، كولمان دومينغو: The Four Seasons، جيف هيلر: Somebody Somewhere، إيبون موس-باتخراتش: The Bear، مايكل يوري: Shrinking، وبوين يانغ: Saturday Night Live.

للمزيد من الأخبار: آيو إدبيري تصنع التاريخ في ترشيحات جوائز إيمي 2025

مارتن سكورسيزي وأول ترشيح لجائزة إيمي كممثل

https://www.instagram.com/p/DMJCXqkOwv_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMJCXqkOwv_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMJCXqkOwv_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

فاجأ مارتن سكورسيزي، 82 عاماً، الجميع واقتنص أول ترشيح له كممثل في جوائز إيمي 2025، عن فئة أفضل "ضيف شرف" في مسلسل كوميدي، بعد ظهوره بشخصيته الحقيقية في الحلقة الافتتاحية للمسلسل الكوميدي الساخر The Studio، وبذلك يكون قد انضم إلى قائمة قصيرة من كبار مخرجين السينما الذين عبروا إلى عالم التمثيل التلفزيوني في سنٍّ مُتقدم. المشهد الذي كتبه خصيصاً صنَّاع المسلسل يبدأ بمجيء سكورسيزي إلى مكتب مدير الأستوديو الجديد الذي يجسِّده سيث روغن ليعرض مشروع فيلم سينمائي ضخماً؛ ومع أن الدور قصير؛ فإنه خطف أنظار الجمهور فور عرضه، وقال منتجو المسلسل إنهم لم يصدقوا أنفسهم عندما وافق مارتن سكورسيزي على قبول هذا الدور.

والجدير بالذكر أن خمسة من أصل ستة مرشحين في الفئة ذاتها من مسلسل The Studio، منهم برايان كرانستون وديف فرانكو ورون هورد و أنتوني ماكي، بينما الوافد الوحيد من خارج العمل هو جون بيرنثال عن مسلسل The Bear. هذا الاكتساح يعكس الاستقبال النقدي الإيجابي للمسلسل الذي حصد 23 ترشيحاً إجمالاً.

هذا، ومن المقرر أن يتم بث حفل توزيع جوائز إيمي السابع والسبعين، الذي يقدمه نيت بارغاتز، مباشرة على قناة سي بي إس من مسرح بيكوك في لوس أنجلوس يوم الأحد 14 من سبتمبر.

قد ترغبين في معرفة تعرفوا إلى موعد وتفاصيل حفل جوائز إيمي 2025

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».