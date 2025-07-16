تركي آل الشيخ يعلن بدء بيع تذاكر نزال كانيلو وكروفورد على لقب بطولة العالم الموحدة للوزن فوق المتوسط الجمعة المقبل

أعلن معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) رئيس الإتحاد السعودي للملاكمة عن بدء طرح تذاكر النزال التاريخي بين إثنين من أعظم نجوم الملاكمة وأكثرهم هيمنةً، بطل العالم بلا منازع في الوزن فوق المتوسط، ساؤول “كانيلو” ألفاريز (63 انتصارًا، 2 خسارة، 2 تعادل، 39 بالضربة القاضية)، مع النجم المتوَّج في أربعة أوزان مختلفة، تيرينس كروفورد (41 انتصارًا دون هزيمة، 31 بالضربة القاضية)، الذي سيقام على لقب بطولة العالم الموحدة للوزن فوق المتوسط في ملعب أليجيانت بمدينة لاس فيغاس الأميركية، يوم السبت الـ 13 من سبتمبر المقبل.

ويُنظم هذا النزال المنتظر ضمن “موسم الرياض”، بالشراكة مع رئيس ومدير شركة UFC دانا وايت، وشركة “صلة” المتخصصة في إدارة الفعاليات.

وستطرح تذاكر النزال للبيع يوم الجمعة المقبل، 18 يوليو في تمام الساعة 8 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، عبر موقعhttps://www.ticketmaster.com/event/170062E4D3E9447E ، مع تحديد حد أقصى للشراء يبلغ 8 تذاكر لكل شخص. كما تبدأ المبيعات المسبقة يوم الخميس 17 يوليو في التوقيت نفسه، ويمكن للراغبين التسجيل عبر موقع UFC.com/boxing للاستفادة منها.

ولمحبي التجربة الفريدة، توفر شركة On Location، المزوّد الرسمي لحزم VIP في هذا الحدث، باقات حصرية تشمل تذاكر مميزة وتجارب فريدة من نوعها، مثل التقاط صور بجوار الحلبة ليلة النزال، وضيافة شاملة متميزة، وحضور حفلة ما بعد النزال، إلى جانب الملصق الرسمي للحدث، وغيرها من المزايا. ويمكن الاطلاع على التفاصيل والحجز عبر الموقع: onlocationexp.com/canelocrawford.

كما سيتم بث النزال التاريخي عبر منصة نتفليكس بشكل مباشر لمشتركيها في أكثر من 190 دولة حول العالم، دون أي تكلفة إضافية، ليستمتع به أكثر من 300 مليون مشترك عالميًا.

ويأمل ساؤول “كانيلو” ألفاريز، النجم المكسيكي وأحد أبرز الأسماء في تاريخ الملاكمة، أن يضيف اسم كروفورد إلى قائمة ضحاياه التي تضم أساطير أمثال شين موسلي، غينادي غولوفكين، وميغيل كوتو، لتعزيز إرثه في عالم الملاكمة وتحقيق انتصار جديد في مسيرته الحافلة.

من جانبه، يتطلع تيرينس كروفورد، القادم من أوماها بولاية نبراسكا، إلى تأكيد مكانته كأفضل ملاكم في العالم دون منازع من خلال التغلب على ألفاريز. ويُعد كروفورد بطل العالم الحالي في وزن المتوسط (حسب رابطة WBA وحامل لقب WBO المؤقت)، وقد حقق شهرة عالمية بانتصاراته على أسماء مثل ريكي بيرنز، خوسيه بينافيديز جونيور، أمير خان، شون بورتر، وإيرول سبينس جونيور.

وبعد أن نجح مؤخرًا في الصعود إلى وزن 154 باوند وتحقيق الفوز على إسرائيل مادريموف، يستعد كروفورد الآن لخوض أكبر اختبار في مسيرته أمام كانيلو.