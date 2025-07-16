عمرو دياب يستعد للقاء الجمهور اللبناني في حفل مرتقب بالعاصمة بيروت

يستعد الفنان عمرو دياب للمجيء الى لبنان، لإحياء حفل ضخم في العاصمة بيروت، ينتظره الجمهور اللبناني بشوق بعد النجاح الكبير الذي حققه "الهضبة" في بيروت خلال السنوات الماضية، حيث يعد هذا الحفل الثالث لعمرو دياب في بيروت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعد غياب 15 عاماً عن إحياء الحفلات في لبنان.

ومن المقرر أن يحيي "الهضبة" حفله في بيروت في 30 آب (أغسطس) المقبل، كموعد مبدئي، حيث لم يُحدد التاريخ النهائي للحفل، إلا أن التحضيرات لا تزال قائمة بالفعل.

وكان عمرو دياب قد تصدّر "ترند" مواقع التواصل الاجتماعي في أقل من نصف ساعة، بعد ظهوره مع ابنه عبد الله، في إعلان جديد لإحدى شركات المياه الغازية، حيث ظهر "الهضبة" وابنه في الإعلان وهما يُغنيان "يلا"، وهي إحدى أغنيات ألبومه الجديد "ابتدينا"، الذي تم طرحه خلال الأيام الماضية وحقق نجاحاً كبيراً.

وفي جانب آخر، حقق ألبوم "ابتدينا" لعمرو دياب، نجاحاً كبيراً ودخل قائمة "سبوتيفاي" للألبومات الجديدة الأكثر استماعاً حول العالم، وفقاً لآخر تحديثات المنصة.

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