لطيفة تعبر عن سعادتها بنجاح ألبوم قلبي إرتاح وتكشف عن أمنية فنية تراودها

كشفت الفنانة لطيفة عن أمنيتها بعد نجاح أول دفعة من ألبومها الأخير "قلبي ارتاح"، حيث أبدت رغبتها في العودة الى التمثيل، وذلك بعد 24 عاماً من آخر مشاركة لها في السينما بفيلم "سكوت حنصور" مع المخرج الراحل يوسف شاهين، والذي تم إنتاجه عام 2001.

وقالت لطيفة في تصريحات : "أتمنى أرجع أمثّل تاني على المسرح، وأشارك في عمل درامي أو سينمائي".

وأعلنت لطيفة عن حفلها المقبل في تونس، مشيرةً الى أن جمهورها في تونس هو أكبر داعم لها في الحياة، معبّرةً عن سعادتها بإحيائها هذا الحفل في 25 تموز (يوليو) الجاري.

ونشرت لطيفة تفاصيل الحفل عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك"، قائلةً: "جمهوري في بلادي تونس أكبر سند ليا بعد ربنا، وكل موعد نكون فيه معاكم هو بداية جديدة ليا، تعطيني أمل أكتر في الحياة، وثقة وإرادة، وهذه السنة شرف ليا أكون معاكم في موعد تاريخي، وهو عيد الجمهورية ربي يحمي بلادنا، ويا رب أكون دايماً عند حسن ظنكم، موعدنا يوم 25 يوليو 2025".

وكانت لطيفة قد طرحت أول دفعة من أغاني ألبومها الجديد "قلبي ارتاح"، عبر كل منصات الموسيقى وقناتها الرسمية في موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وتضم الدفعة الأولى 4 أغانٍ، تمهيداً لطرح باقي الأغاني والتي يصل عددها الى 14 أغنية خلال الأيام القليلة المقبلة

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