شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم ريستارت لـ تامر حسنى يحقق 91 مليون جنيه فى السينمات منذ انطلاق عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم ريستارت بطولة النجم تامر حسنى أمس الثلاثاء إيرادات بلغت 394 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم منذ انطلاق عرضه لـ 91 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تتزايد الايرادات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الفيلم دخل في قائمة الأكثر أفلاما تحقيقا للايرادات في السينما المصرية .

قصة ريستارت

تدور أحداث فيلم ريستارت لـ تامر حسنى حول شخصية محمد، فني صيانة هواتف محمول يعيش حياة عادية، قبل أن يجد نفسه فجأة فى قلب معركة غير متوقعة مع عالم الشهرة الرقمية.

تحت تأثير شخصية تُدعى "الجوكر"، وكيل رقمي يستغل طموح الشباب للانتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يبدأ محمد رحلة تحول كلي في شخصيته وسلوكياته، حتى يجد نفسه مضطرا إلى إعادة تشغيل حياته – بالمعنى الحرفي والرمزي – بعد أن يكتشف الزيف الذى كان يعيشه.

ويقدم الفيلم رؤية اجتماعية معاصرة تنتقد هوس التريند، وتسأل بشكل مباشر: من نحن وسط هذا الضجيج الرقمى؟ ومن نكون حين نُترك وحيدين بعد أن يخفت الضوء الإلكترونى؟

كما يشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم إلى جانب تامر حسني، من بينهم هنا الزاهد التي تلعب دور "عفاف"، المؤثرة الرقمية التي ترتبط بحياة محمد في إطار درامي كوميدي، وباسم سمرة في دور "الجوكر" الذي يجسد شخصية حادة التأثير، فضلًا عن محمد ثروت، عصام السقا، شيماء سيف، ميمي جمال، محمد رجب، رانيا منصور، إلى جانب ظهور خاص للنجم أحمد حسام "ميدو" في أولى تجاربه السينمائية.