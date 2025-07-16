شكرا لقرائتكم خبر عن ويزو خست.. الجمهور يحتفى بفقدانها الكثير من وزنها والان مع تفاصيل الخبر

ظهرت الفنانة ويزو مؤخرا في أكثر من مناسبة وفي صور عبر حساباتها على السوشيال ميديا، وبدا عليها فقدان الكثير من الوزن وهو ما احتفى به الجمهور بشكل كبير، وتساءل البعض عن ما إذا كانت فقدت وزنها بسبب عملية أو حقن التخسيس المنتشرة.

ويزو محمد سعد قالي أنت بتفكريني بزينات صدقي



وفي سياق مختلف قالت ويزو إن الفنان محمد سعد قال لها "أنتِ بتفكريني بالممثلة الكوميدية زينات صدقي"، وعقب عمرو الليثي خلال حلولها ضيفا على برنامجه "واحد من الناس" المذاع على قناة الحياة، "وأنا أيضًا أرى ذلك".

وقامت ويزو بتقديم مشهد من فيلم "ابن حميدو" لزينات صدقي مع إسماعيل ياسين، وأنها تعشق أيضًا الفنانة وداد حمدي، وفنانة كوميدية كبيرة.

وقام الليثي بإهدائها شنطة لها إكسسوارات بها منديل بؤجه وملاية لف وعروسة لعبة ومسدس يد لتقوم بالتمثيل على الهواء لأكثر من شخصية، منها ريا وسكينة وفلاحة، كما قامت بنط الحبل.

ويزو شاركت مع محمد إمام للمرة الثانية في فيلم اللعب مع العيال

وشاركت الفنانة ويزو في فيلم اللعب مع العيال، مع الفنان محمد إمام للمرة الثانية في مسيرتها الفنية وذلك بعدما سبق أن اجتمعا معًا في مسلسل لمعى القط الذى تم عرضه قبل 7 سنوات كاملة وتحديدًا عام 2017.

فيلم "اللعب مع العيال" تم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة وهى: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح والقاهرة، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ.

فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأول مع النجم محمد إمام، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ (علام)، والذي يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.