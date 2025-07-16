مادلين طبر تكشف عن آخر مقابلة جمعتها بالمخرج سامح عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

شاركت الفنانة مادلين طبر في دفتر عزاء المخرج سامح عبد العزيز الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 48 عامًا، بعد إصابته بتلوث في الدم ودخوله في غيبوبة.

ونشرت صورة جمعتها به عبر حسابها على "إنستجرام" وكتبت: "رجعت وفي قلبي حسرة على صديقي الذي رحل بدري، عبقري البساطة والفرح سامح عبد العزيز، لما قابلته منذ أسبوعين كان يحاول أن يلملم شتاته، والألم واضح، واتفقنا فور عودتي، نزور حبيبنا المشترك النجم هنيدي في مزرعته، ولم أعلم أنه آخر لقاء لنا وأنه كان يودعني، رحم الله المخرج والصديق الغالي سامح عبدالعزيز، وأصدق التعازي لأسرته ومحبيه".

وكانت آخر أعمال الراحل سامح عبدالعزيز بفيلم "الدشاش"، والذي عُرض في عام 2025، وشارك في بطولته كل من: محمد سعد، زينة، نسرين طافش، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، وأحمد الرافعي.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة مادلين طبر كانت بمسلسل "شهادة معاملة أطفال" بطولة الفنان محمد هنيدي وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.