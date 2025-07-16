مارتن سكورسيزي يحصل على أول ترشيح تمثيلي لجائزة إيمي: ضيف شرف بعمر 82 عامًا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يوليو 2025 11:54 صباحاً - بين "أوسكار" أفضل مخرج عن (2007 The Departed) ومجموعة جوائز سينمائية أخرى، ومسيرة طويلة في عالم الإخراج، يقف المخرج العالمي مارتن سكورسيزي اليوم على أعتاب تكريم مختلف. فقد فاجأ الجميع واقتنص أول ترشيح له كممثل في جوائز إيمي 2025، عن فئة أفضل "ضيف شرف" في مسلسل كوميدي، بعد ظهوره بشخصيته الحقيقية في الحلقة الافتتاحية للمسلسل الكوميدي الساخر The Studio.

كيف خطف «سكورسيزي» الأنظار أمام الكاميرا؟

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بهذا الترشيح ينضم مارتن سكورسيزي، 82 عامًا، إلى قائمة قصيرة من كبار مخرجين السينما الذين عبروا إلى عالم التمثيل التلفزيوني في سن مُتقدم.

المشهد الذي كتبه خصيصًا صنّاع المسلسل يبدأ بمجيء سكورسيزي إلى مكتب مدير الاستوديو الجديد الذي يجسّده سيث روغن ليعرض مشروع فيلم سينمائي ضخم؛ ورغم أن الدور قصير ولكنه خطف أنظار الجمهور فور عرضه، وقال منتجي المسلسل أنهم لم يصدقوا أنفسهم عندما وافق مارتن سكورسيزي على قبول هذا الدور.

والجدير بالذكر أنّ خمسة من أصل ستة مرشحين في ذات الفئة من مسلسل The Studio، منهم برايان كرانستون وديف فرانكو ورون هورد و أنتوني ماكي، بينما الوافد الوحيد من خارج العمل هو جون بيرنثال عن مسلسل The Bear. هذا الاكتساح يعكس الاستقبال النقدي الإيجابي للمسلسل الذي حصد 23 ترشيحًا إجمالًا.

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سكورسيزي وترشيحات "إيمي".. ليست المرة الأولى

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على الرغم من أنّ هذا الترشيح التمثيلي هو تلأول لسكورسيزي، فهو ليس غريبًا عن جوائز الإيمي؛ فقد حصل كمخرج على 12 ترشيحًا وفاز بثلاث جوائز عن أعمال وثائقية ودرامية مثل «George Harrison: Living in the Material World» و«Boardwalk Empire».

يمكنكم التعرف إلى القائمة الكاملة لترشيحات جوائز إيمي 2025

"سكورسيزي الممثل": رد فعل دافئ

أثار هذا الإعلان موجة التهاني لـ سكورسيزي من محبيه وزملائه، بينما عبّر المخرج الأسطوري عن امتنانه، وعلق عبر تصريحات صحفية: "أنا لا أطارد الجوائز، لكن التمثيل أمام الكاميرا أعاد إليَّ متعة الطفل الذي يحكي حكاية لأول مرة". وابنته فرانشيسكا شاركته فرحته قائلة إن والدها ما زال يحلم وكأنه شاب.

قد ترغبين في معرفة تعرفوا إلى موعد وتفاصيل حفل جوائز إيمي 2025

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