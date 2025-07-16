المسلسل الأكثر ترشيحا لجوائز إيمي 2025: Severance دراما نفسية تخترق حدود الهوية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يوليو 2025 11:54 صباحاً - استحوذ مسلسل Severance على المركز الأول في الأكثر ترشيحًا بقائمة الترشيحات لجوائز الإيمي 2025، بحصوله على 27 ترشحاً وفقاً لأكاديمية الفنون، وتبعه مسلسل "The Penguin" على HBO Max بـ 24 ترشيحًا، وتعادل مسلسلا "The Studio" و"The White Lotus" في المركز الثالث بـ 23 ترشيحًا لكل منهما.

المسلسل الذي يذاع على منصة Apple TV+، عرض موسمه الثاني مطلع شهر يناير الماضي بعد انتظار دام قرابة ثلاث سنوات منذ النهاية الصادمة لموسمه الأول، ليُثبت أنه واحد من أكثر الأعمال التلفزيونية تفرّدًا في العقد الأخير، بما يقدمه من دراما نفسية وفلسفية تتناول الانفصال بين الوعي داخل العمل وخارجه، وتغوص عميقًا في معاني الهوية، الإرادة، والانتماء.

فكرة المسلسل: فصل الهوية بين العمل والحياة

يدور “Severance” حول إجراء غريب يُعرف باسم “الانفصال” (Severance)، يُجريه موظفو شركة Lumon Industries، حيث يُفصل وعيهم في العمل عن وعيهم في الحياة الشخصية. أي أن “الإنّي” (النسخة الداخلية) لا يعرف شيئًا عن “الآوتي” (النسخة الخارجية)، والعكس صحيح.

في الموسم الثاني، يواصل مارك وفريقه – هيلي، ديلان، إيرفينغ – محاولة فهم حقيقة ما يقومون به داخل الشركة، إذ إنهم يفرزون بيانات ضخمة دون أن يعرفوا ما تعنيه، أو ما تأثير عملهم فعليًا، هذه الرحلة نحو الوعي ستشكّل تهديدًا مباشرًا لأسس نظام “الانفصال” الذي يحكم حياتهم.

أبرز تحولات الموسم الثاني (تحذير يوجد حرق للأحداث)

مارك: صراع بين الحب والوعي

بعد اكتشافه أن زوجته “جيما” لا تزال على قيد الحياة وتعمل داخل “لومون”، يبدأ مارك رحلة شائكة بين مشاعر قديمة ومكتشفة، وبين واقع جديد ينبثق من علاقته بهيلي. قراره في النهاية باختيار حبه لهيلينا على حساب “جيما” يُعد نقطة تحول عميقة في رحلته.

هيلي/هيلينا: بين الإرث والتمرد

تكتشف هيلي أنها ليست سوى ابنة رئيس الشركة، مما يجعلها ممزقة بين تمردها الأخلاقي وانتمائها العائلي. مواجهتها لهويتها المزدوجة تضيف ثقلًا دراميًا للموسم.

ديلان: السعي للانتماء

يحاول ديلان ملء فراغ فقدانه لصديقه بالبحث عن زوجة “الآوتي” الخاصة به، لكنه يدرك لاحقًا أن العائلة التي يبحث عنها موجودة بين زملائه في الطابق المعزول.

إيرفينغ: غموض مستمر

تراجع حضوره بعد إقالته في منتصف الموسم، مع ترك أسئلة مفتوحة حول مكالماته الهاتفية ووجهته على متن القطار.

كوبل: من الطاعة إلى الانتقام

نكشف لاحقًا أنها كانت وراء تطوير إجراء “الانفصال”، لكنها الآن تسعى للانتقام من Lumon، في تحول مفاجئ وجذري في مسار شخصيتها.

ميلتشيك: السلطة تتهاوى

يحاول فرض سيطرته على الفريق لكنه يفشل مرارًا، إلى أن يبدأ في نهاية الموسم بمراجعة موقفه من النظام الذي يخدمه.

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طاقم عمل الموسم الثاني: نجوم عائدون ووجوه جديدة

• آدم سكوت (مارك)

• بريت لور (هيلي/هيلينا)

• جون تورتورو (إيرفينغ)

• زاك تشيري (ديلان)

• تراميل تيلمان (ميلتشيك)

• ديشن لاشمان (جيما)

• باتريشيا أركيت (كوبل)

• كريستوفر واكن (بيرت)

• وجوه جديدة منها: عالية شوكت، بوب بالابان، غوندولين كريستي، جون نوبل، ميريت ويفر وآخرون.

تقييم فني: التصوير والإخراج والموسيقى

• إخراج مميز بقيادة بن ستيلر.

• تصوير سينمائي خلاب بقيادة Jessica Lee Gagné وآخرين.

• موسيقى مؤثرة من تأليف Theordore Shapiro.

بعض الملاحظات

• بعض الخيوط السردية لم تكتمل (مثل كتاب “ريكين” أو وجهة إيرفينغ).

• حلقة “Sweet Vitriol” شعرت بالانفصال عن السياق.

• رغم ذلك، حافظ المسلسل على وتيرة مشوقة وغنية بالتحولات.

خاتمة: موسم أكثر نضجًا وجرأة

“Severance” يقدم موسمًا ثانيًا يتجاوز التوقعات، يدمج بين العمق الفلسفي، الدراما النفسية، والتصوير السينمائي المبدع. ومع نهاية مفتوحة تنبئ بتحولات كبرى، يبدو الموسم الثالث واعدًا بمزيد من الجرأة والابتكار.

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