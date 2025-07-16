القائمة الكاملة لترشيحات جوائز إيمي 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يوليو 2025 11:54 صباحاً - كشف القائمون على جوائز إيمي التي تُمنح للأعمال الفنية والتقنية المتميزة في صناعة التلفزيون عن ترشيحات النسخة 77 لعام 2025، والتي حملت معها مفاجآت كبيرة سواء في الأعمال أو المرشحين. فقد حصل مسلسلا Severance وThe Penguin على أكبر عدد من الترشيحات لهذا الموسم. أما من جهة المرشحين، فقد كمنت المفاجآة في ترشح هاريسون فورد لأول مرة في عمر الـ 83 عام في فئة أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي، بالإضافة لترشح مارتن سكورسيزيه لأول مرة أيضاً لجائزة إيمي في فئة أفضل ممثل ضيف في مسلسل كوميدي. آيو إديربي صنعت التاريخ كونها أصغر امرأة سمراء تحصل على ترشيح إيمي لهذا الموسم.
هذا ومن المقرر أن يتم بث حفل توزيع جوائز إيمي السابع والسبعين، الذي يقدمه نيت بارغاتز، مباشرة على قناة سي بي إس من مسرح بيكوك في لوس أنجلوس يوم الأحد 14 سبتمبر.
وفي التالي القائمة الكاملة لترشيحات جوائز إيمي لعام 2025
أفضل مسلسل درامي
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- Andor
- The Diplomat
- The Last of Us
- Paradise
- The Pitt
- Severance
- Slow Horses
- The White Lotus
أفضل مسلسل كوميدي
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- Shrinking
- The Studio
- What We Do in the Shadows
أفضل مسلسل قصير أو مختارات
- Adolescence
- Black Mirror
- Dying for Sex
- Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
- The Penguin
أفضل فيلم تلفزيوني
- Bridget Jones: Mad About the Boy
- The Gorge
- Mountainhead
- Nonnas
- Rebel Ridge
أفضل برنامج مسابقات تلفزيونية واقعية
- The Amazing Race
- RuPaul’s Drag Race
- Survivor
- Top Chef
- The Traitors
أفضل مسلسل حواري
- The Daily Show
- Jimmy Kimmel Live!
- The Late Show With Stephen Colbert
أفضل مسلسل منوعات مكتوب
- Last Week Tonight With John Oliver
- Saturday Night Live
أفضل ممثل في مسلسل درامي
- ستيرلنغ ك براون: Paradise
- غاري أولدمان: Slow Horses
- بيدرو باسكال: The Last of Us
- آدم سكوت: Severance
- نواه ويلي: The Pitt
أفضل ممثل في مسلسل درامي
- كاتي بيتس: Matlock
- شارون هورغان: Bad Sisters
- بريت لور: Severance
- بيلا رامسي: The Last of Us
- كيري روسيل: The Diplomat
أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي
- زاك تشيري: Severance
- والتون غوغينز: The White Lotus
- جاسون إيزاكس: The White Lotus
- جيمس ماردسين: Paradise
- سام روكويل: The White Lotus
- تراميل تيلمان: Severance
- جون تورتولو: Severance
أفضل ممثل في مسلسل قصير أو مختارات أو فيلم
- كولين فاريل: The Penguin
- ستيفن غراهام: Adolescence
- جاك جيلنهال: Presumed Innocent
- برين تيري هنري: Dope Thief
- كوبر كوتس: Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي
- باتريشيا أركيت: Severance
- كيري كون: The White Lotus
- كاثرين لاناسا: The Pitt
- جوليان نيكولسون: Paradise
- باركر بوسي: The White Lotus
- ناتاشا روثويل: The White Lotus
- إيمي لو وود: The White Lotus
أفضل ضيف شرف في مسلسل درامي
- جينكارلو إيزبوسيتو: The Boys
- سكوت غلين: The White Lotus
- شون هاتوسي: The Pitt
- جو بانتوليانو: The Last of Us
- فورست ويتاكر: Andor
- جيفيري رايت: The Last of Us
أفضل ممثلة ضيفة شرف في مسلسل درامي
- جان ألكسندر: Severance
- غيندولين كريستي: Severance
- كاتلين ديفير: The Last of Us
- شيري جونس: The Handmaid’s Tale
- كاثرين أوهارا: The Last of Us
- ميريت ويفير: Severance
أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي
- أوزو أدوبا: The Residence
- كريستين بيل: Nobody Wants This
- كوينتا برونسون: Abbott Elementary
- آيو إيديربي: The Bear
- جين سمارت: Hacks
أفضل ممثل في مسلسل كوميدي
- آدم برودي: Nobody Wants This
- سيث روغين: The Studio
- جسون سيغل: Shrinking
- مارتن شورت: Only Murders in the Building
- جيريمي ألين وايت: The Bear
أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي
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- آيك بارينهولتز: The Studio
- كولمان دومينغو: The Four Seasons
- هاريسون فورد: Shrinking
- جيف هيلر: Somebody Somewhere
- إيبون موس-باتخراتش: The Bear
- مايكل يوري: Shrinking
- بوين يانغ: Saturday Night Live
أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي
- ليزا كولون-زاياس: The Bear
- هانا أينبيندر: Hacks
- كاثرين هان: The Studio
- جانيل جيمس: Abbott Elementary
- كاثرين أوهارا: The Studio
- شيريل لي رالف: Abbott Elementary
- جيسيكا ويليامز: Shrinking
أفضل ممثل ضيف شرف في مسلسل كوميدي
- جون بيرنثال: The Bear
- برايان كرانستون: The Studio
- ديف فرانكو: The Studio
- رون هوارد: The Studio
- أنتوني ماكي: The Studio
- مارتن سكورسيزي: The Studio
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أفضل ممثلة ضيفة شرف في مسلسل كوميدي
أوليفيا كولمان: The Bear
جيمي لي كورتيس: The Bear
سينثيا إيريفو: Poker Face
روبي هوفمان: Hacks
زوي كرافيتس: The Studio
جوليان نيكلسون: Hacks
أفضل ممثلة في مسلسل قصير أو مختارات أدبية أو فيلم
- كيت بلانشيت: Disclaimer
- ميغان فلهي: Sirens
- راشيدة جونس: Black Mirror
- كريستين ميليوتي: The Penguin
- ميشيل ويليامز: Dying for Sex
أفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير أو مختارات أو فيلم
- خابير بارديم: Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
- بيل كامب: Presumed Innocent
- أوين كوبر: Adolescence
- روب ديلاني: Dying for Sex
- بيتر سارساغارد: Presumed Innocent
- آشلي والترز: Adolescence
أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل قصير أو مختارات أو فيلم
- إيرين دوهرتي: Adolescence
- روث نيغا: Presumed Innocent
- ديردري أوكونيل: The Penguin
- كلوي سيفيني: Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
- جيني سليت: Dying for Sex
- كريستين تريماركو: Adolescence
أفضل كتابة لمسلسل كوميدي
- كوينتا برونسون: Abbott Elementary
- لوسيا أنييلو، بول دبليو. داونز: Hacks
- ناثان فيلدر، كاري كيمبر، آدم لوك-نورتون، إريك نوتارنيكولا: The Rehearsal
- هانا بوس، بول ثورين، بريدجيت إيفرت: Somebody Somewhere
- سيث روجن، إيفان غولدبرغ، بيتر هيوك، أليكس غريغوري، فريدا بيريز: The Studio
- سام جونسون، سارة نفتاليز، بول سيمز: What We Do in the Shadows
أفضل كتابة لمسلسل درامي
- دان جيلروي: Andor
- جو ساكس: The Pitt
- آر. سكوت جيميل: The Pitt
- دان إريكسون: Severance
- ويل سميث: Slow Horses
- مايك وايت: The White Lotus
أفضل كتابة لمسلسل قصير أو مختارات أو فيلم
- جاك ثورن، ستيفن غراهام: Adolescence
- تشارلي بروكر، بيشا ك. آلي: Black Mirror
- كيم روزنستوك، إليزابيث ميريويذر: Dying for Sex
- لورين لفرانك: The Penguin
- جوشوا زيتومر: Say Nothing
أفضل كتابة لمسلسل قصير أو مختارات أو فيلم
- جاك ثورن، ستيفن غراهام: Adolescence
- تشارلي بروكر، بيشا ك. آلي: Black Mirror
- كيم روزنستوك، إليزابيث ميريويذر: Dying for Sex
- لورين لفرانك: The Penguin
- جوشوا زيتومر: Say Nothing
أفضل إخراج لمسلسل كوميدي
- آيو إيدربي: The Bear
- لوسيا أنييلو: Hacks
- جيمس بوروز: Mid-Century Modern
- ناثان فيلدر: The Rehearsal
- سيث روجن: The Studio
أفضل إخراج لمسلسل درامي
- فيليب بارانتيني: Adolescence
- شانون مورفي: Dying for Sex
- هيلين شيفر: The Penguin
- جينيفر جيتزينجر: The Penguin
- نيكول كاسيل: Sirens
- ليزلي لينكا غلاتر: Zero Day
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