شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح يشارك فى فيلمى السادة الأفاضل وروكى الغلابة مع دنيا سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم محمد ممدوح فى أكثر من عمل سينمائى فى الفترة الحالية، حيث يشارك فى عملين دفعة واحدة، حيث يصور حاليا دوره فى فيلم السادة الأفاضل مع الفنان طه دسوقى والفنان القدير أشرف عبد الباقى ومن إخراج كريم الشناوى، ومن المقرر أن يعرض في السينمات الفترة المقبلة.

السادة الأفاضل

تدرو أحداث السادة الأفاضل حول صراع بين عائلتين – واحدة في الريف والأخرى في القاهرة – يتطور إلى سلسلة من المواقف الكوميدية الاجتماعية، الفيلم من بطولة محمد ممدوح إلى جانب طه دسوقي، أشرف عبد الباقي، محمد شاهين، هنادي مهنا، انتصار، علي صبحي، إسماعيل فرغلي وغيرهم.

روكى الغلابة

كما ينتظر عرض فيلم روكى الغلابة المقرر عرضه يوم 30 يوليو الجارى، ويشارك فيه بجانب دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح كلُ من محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، أحمد سعد والذي سيظهر كضيف شرف ضمن الأحداث، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.