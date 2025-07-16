شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير نجم حفلات مهرجان العلمين الجديدة لـ3 دورات متتالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم محمد منير حفلا غنائيا يوم السبت 16 أغسطس المقبل، فى منطقة "يو أرينا" بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان العلمين الجديدة 2025، للمرة الثالثة على التوالى، ليكون بذلك النجم الأكثر تواجدا خلال دورات المهرجان المختلفة ويحرص على التواجد كل عام.

ومن المقرر أن يقدم الكينج محمد منير خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه، كما يشاركه الحفل المطرب رامى جمال، وأتيحت التذاكر عبر موقع "تذكرتي" الإلكتروني.

ويحرص النجم محمد منير على التواجد مع جمهور العلمين كل عام، إذ شارك منذ انطلاق مهرجان العلمين في نسخته الأولى عام 2023، وقدم خلال الدورة الأولى عدد كبير من أغانيه وسط تفاعل الجمهور، وحققت تلك الحفلة نجاحا كبيرا، وكرر محمد منير هذا النجاح العام الماضي خلال فعاليات الدورة الثانية، وقدم حفلا كامل العدد، ليأتي حفله الغنائي المقرر إحيائه يوم 16 أغسطس كثالث تعاون بينه وبين مهرجان العلمين.

فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة

وتقام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، في قلب المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وتحديدًا في ساحة "U-ARENA"، التي أنشأتها الشركة في وقت قياسي لتكون مركزًا نابضًا بالحياة يستوعب آلاف الزوار من محبي الفن والموسيقى، وتتولى شركة تذكرتي، تنظيم الحفلات الفنية والعروض الثقافية المقرر إقامتها خلال فعاليات المهرجان.

ويأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، وأثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كل ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، إذ شهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

نجوم مهرجان العلمين الدورة الثالثة

وينتظر أن تشهد الدورة الجديدة لمهرجان العلمين، مشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وهم عمرو دياب، أنغام، أصالة نصري، تامر حسني، تامر عاشور، مروان بابلو، ليجي -سي، ويجز، وفرقة كايروكي، مما يعزز من فعاليات المهرجان ويدفعه ليكون على رأس قائمة الفعاليات الصيفية المنتظرة.

جدير بالذكر أن النسخة الثانية من مهرجان العلمين، التي نظمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حققت نجاحًا كبيرًا، إذ انطلقت في يوليو العام الماضي واستهدفت جذب نحو مليوني زائر وسائح.