شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يطرح أغنية بعنوان "يالا يا كداب" من ألبوم "لينا معاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم تامر حسنى أغنية من ألبوم لينا معاد تحمل اسم "يالا ياكداب" من كلمات تامر حسنى وعمر عبده على وألحان عمرو الشاذلى وتوزيع محمد ياسر.

وتقول كلمات الأغنية :

ده أنا كنت هسقفلك ياه

من كتر ما انا مبهور

تمثيلك هايل لا وعرفت تعيش الدور

ألفت كلام والدمعه تمام نزلت في وقتها

وغيرت القفله وطلعت الكاسر مكسور

یلا یا کداب يلا یا کداب

بیبان الكداب من عينه وطبعه القلاب

يلا يا كداب يلا يا كداب

كنت انا صح انا لما مشيت وقفلت الباب

بتقول كلام فيا عشان مش لاقي حاجه تقولها

وانا لو قولت هقول في حاجات ما يصحش اقولها

انا مش هرد بطريقتك انا هطلع احسن منك

اصلي اتربيت ان العشره حقيقي لازم أصونها

یلا یا کداب يلا يا كداب

بیبان الكداب من عينه وطبعه القلاب

یلا یا کداب يلا یا كداب

كنت انا صح انا لما مشيت وقفلت الباب

وضم الألبوم مجموعة من الأغانى التى تحمل توقيع تامر حسنى على صعيدى الكلمات أو الألحان، منها: "يلا يا كدّاب".. كلمات تامر حسني وعمر عبده علي، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع وميكس محمد ياسر، "حبك لو غلطة".. كلمات وألحان تامر حسني، توزيع شريف مكاوي، وأغنية "واحشتني يا بن اللذينة".. كلمات وألحان تامر حسني، توزيع النابلسي، "الأنوثة الطاغية": كلمات تامر حسني، ألحان وسام محمد، توزيع جلال فهمي، وأغنية "لينا معاد".. كلمات تامر حسني وشريف مكاوي، ألحان وتوزيع شريف مكاوي.