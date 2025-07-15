شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر لـ الخليج 365: حبيت أبارك لـ عمرو دياب على ألبومه بخفة دم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر النجم مصطفى قمر مؤشرات البحث بعد تهنئته للهضبة عمرو دياب بمناسبة صدور ألبومه الجديد، مشيدًا بالأعمال التى يتضمنها، ولفت قمر الأنظار بتعليقه الطريف حول أغنية "قمر" الموجودة ضمن الألبوم، حيث أشار فى فيديو مستمعا إلى الأغنية إلى تطابق اسم الأغنية مع اسمه، ما اعتبره البعض إشارة مرحة منه ومغازلة فنية راقية.

وأعرب مصطفى قمر في تصريحات لليوم السابع عن إعجابه بجودة الألبوم وتنوع أغانيه، مؤكدًا أن عمرو دياب لا يزال يحتفظ بمكانته الخاصة في قلوب جمهوره بعد كل هذه السنوات من التألق والنجاح، وحبيبت أمازحه بخفة دم خلال الفيديو.

وظهر قمر في الفيديو وهو يجلس مستمعا لأغنية "شايف قمر" في الخلفية، والتي جاءت ضمن أغاني ألبوم عمرو دياب، وردد قمر كلمات الأغنية التي تقول:

"قمر قمر أنا شايف قمر

قمر قمر قدامي قمر

قمر قمر والله قمر

قمر قمر أنت قمر

قمر قمر روحك حلوة وعينك"

وبدأ مصطفى قمر يتفاعل مع الكلمات وكأنها موجهة له، ليختم الفيديو بطريقة مرحة، قائلًا: شكراً يا عمورة، ألف مبروك، الغنوة حلوة... طبعاً بتقولها لي، حبيب قلبي... حبيبي عمورة.

وأرفق الفيديو بتعليق قال فيه: الألبوم تحفة يا عمور، ألف مبروك يا هضبة، وشكراً على الغنوة.

وطرح مؤخرا النجم مصطفى قمر أحدث أغانيه التى تحمل اسم "صناعة مصرية" من كلمات وألحان محمد قاسم وتوزيع وسام عبد المنعم، وتُعتبر أولى أعماله الغنائية في العام 2024.

أغنية "صناعة مصرية" باللهجة المصرية وبقالب غنائي إيقاعي، عمل غنائي جمع بين الغزل والحب بأسلوب مختلف من ناحية المفردات والتعابير المستخدمة في وصف الشريكة التي وُصفت بأنها صناعة مصرية، وذلك تعبيراً عن جمال الفتاة المصرية التي تغزل بها مصطفى قمر الذي قدم أغنية جديدة ومختلفة عن أغنياته السابقة.

صُورت أغنية "صناعة مصرية" في منطقة "المكس" في مدينة الإسكندرية في مصر تحت إدراة المخرجة المصرية بتول عرفة، ويُعتبر أول كليب لـ مصطفى قمر يتم تصويره في الإسكندرية على الرغم من أنها مسقط رأسه.