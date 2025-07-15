سارة جيسيكا باركر تعترف بوجود علاقة عاطفية سابقة بنيكولاس كيدج.. والأخير يُصرح لماذا لم تستمر؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 يوليو 2025 04:20 مساءً - حلَّت سارة جيسيكا باركر ضيفة على برنامج "شاهد ما يحدث مباشرةً" Watch What Happens Live مع آندي كوهين؛ حيث تحدثت النجمة البالغة من العمر 60 عاماً عن الكثير من أسرار تتعلق بحياتها الشخصية، وكان أبرزها تصريحها فيما يخص علاقتها بالنجم نيكولاس كيدج.

سارة جيسيكا باركر تكشف عن علاقتها العاطفية بنيكولاس كيدج

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خلال البرنامج، وجه آندي كوهين سؤلاً مباشراً لسارة جيسيكا باركر حول علاقتها العاطفية بنيكولاس كيدج، البالغ من العمر 61 عاماً، وقد أكدت باركر أنها كانت على علاقة عاطفية سابقة به؛ حيث سألها كوهين: "هل واعدتِ نيكولاس كيدج؟"، لتجيب باركر: "نعم، نعم، نعم".

ولكن كان عمر هذه العلاقة قصيراً، ولم تستمر. وعن هذا السبب قال نيكولاس كيدج إنه على الأرجح لم يُعطِ انطباعاً جيداً عن والدة باركر في أواخر التسعينيات، مدعياً أنه تخلى عنها بعد لقائه بوالدتها، وذلك في تصريح لقناة E! News يوم أمس الاثنين 14 يوليو، حيث قال للقناة: "كنتُ مهتماً بسارة، لكنني لا أعتقد بأنني نجحتُ في اختبار الأمومة. أتذكر جلوسي معها ومع والدتها على العشاء، ولا أعرف إن كان السبب هو سترتي الزرقاء أو التهاب الجيوب الأنفية، لكنني لم أسمع عنها مرة أخرى".

هذا وقد بدأت علاقة باركر وكيدج الغرامية في فترة تصوير فيلمهما الكوميدي الرومانسي "شهر العسل في فيغاس" Honeymoon in Vegas عام 1992، حيث لعبا دور حبيبين. وشارك في بطولة الفيلم الراحلان جيمس كان وبات موريتا، بالإضافة إلى ظهور قصير لبرونو مارس الشاب في دور مُقلد إلفيس بريسلي.

وانتشرت شائعات عن علاقة باركر وكيدج في فترة قريبة من تصوير الفيلم، لكن كيدج لم يُفصح عن أي تفاصيل أخرى عن علاقتهما.

حياة نيكولاس كيدج وسارة جيسيكا باركر

تزوج نيكولاس كيدج خمس مرات، كان آخرها زواجه من ريكو شيباتا في حفل خاص بلاس فيغاس عام 2021. وهو أب لثلاثة أبناء: ويستون كيدج كوبولا، 34 عاماً، من الممثلة كريستينا فولتون؛ وكال-إل كوبولا، 19 عاماً، من أليس كيم؛ وابنته أوغست فرانشيسكا كوبولا كيج، التي رُزق بها مع شيباتا في 7 سبتمبر 2022.

أما باركر فقد تزوجت من ماثيو برودريك منذ عام 1997 بعد موعدهما الأول عام 1992، ولديهما ثلاثة أبناء.

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