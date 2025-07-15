الفنان عمرو دياب يدعم نجليه بعد مشاركتهما في ألبومه الجديد

في خطوة جديدة يتخذها الفنان الكبير عمرو دياب لدعم نجليه عبدالله وجنا في مجال الغناء بعد مشاركتهما له في ألبومه الجديد "ابتدينا"، دعم الهضبة نجله عبدالله بطريقة جديدة حيث شاركه في إعلانه الجديد لإحدى شركات المشروبات الغازية، والذي قدم فيه أحدث أغنياته "يلا"، من ألبوم "ابتدينا" الذي تم طرحه مؤخرًا عبر المنصات السمعية وقناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

وتم تصوير الإعلان في إحدى المدن الساحلية المصرية، وظهر دياب برفقة نجله عبدالله، الذي شاركه الغناء في مشهد شبابي مبهج وسط أجواء صيفية مفعمة بالحيوية.

يُعد ألبوم "ابتدينا" محطة موسيقية جديدة في مشوار عمرو دياب، إذ يضم مجموعة من الأغنيات المتنوعة التي تجمع بين الطابع الرومانسي والإيقاع العصري، ويبرز من خلالها تجديده المستمر في اختيار الألحان والتوزيعات والكلمات، ما جعله يحظى بصدى واسع منذ لحظة طرحه، ويحقق نسب استماع ومشاهدة مرتفعة في وقت قياسي.

من المنتظر أن يواصل دياب تعزيز حضوره الفني من خلال تعاون جديد مع ابنته جنا، إذ يستعد لإطلاق إعلان دعائي لصالح إحدى شركات الاتصالات الكبرى في مصر، تظهر فيه جنا الى جانبه وهي تؤدي أغنية "خطفوني"، في خطوة تسلط الضوء على دعمه المتواصل لأبنائه في مسيرتهم الفنية.

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