محمد منير يتألق بين حفل مهرجان العلمين وديو الذوق العالي مع تامر حسني

فاجأت إدارة مهرجان العلمين، جمهور الفنان الكبير محمد منير بالإعلان عن إحيائه حفلًا غنائيًا، يوم 16 آب (أغسطس) المقبل في منطقة "يو أرينا" بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان العلمين الجديدة 2025، التى تقام فى الفترة من 18 تموز (يوليو) الجاري حتى 29 آب (أغسطس) المقبل.

ومن المقرر أن يقدم محمد منير خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيه، كما يشاركه الحفل المطرب رامي جمال.

من ناحية أخرى، رد محمد منير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على رسالة تامر حسني له بعد ديو "الذوق العالي" الذي يقدمه الثنائي ضمن ألبوم تامر حسني الجديد، والمقرر طرحه اليوم (الثلاثاء).

وكتب منير قائلًا: "تامر حسني كنت شاهدًا علي رحلة نجاحك من أول مشاركة في ألبوم (ليه يا دنيا الواحد).. النهاردة أنا فخور بيك كـنجم كبير في عالمنا الفني".

وكان تامر حسني عبر عن سعادته الكبيرة بمشاركة محمد منير في أغنية "الذوق العالي" ضمن ألبومه الجديد.

ونشر تامر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة تجمعه بالكينج، وعلق عليها قائلًا: "كلمتين من قلبي في حق الفنان الأسطوري محمد منير، بعيدًا عن إنه أخويا الكبير وحبه في قلبي عشق لا ينتهي، غنائي مع الـKing محمد منير بمثابة جايزة كبيرة لمشواري الفني.. بحبك يا منير".

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