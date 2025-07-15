ما زال الفنان أحمد سعد يعلن عن مفاجآته في ألبومه الجديد "بيستهبل" الذي يستعد لطرحه بداية من غد (الأربعاء) على قناته الرسمية بـ"يوتيوب" وجميع منصات الغناء، فبعد إعلانه عن دويتو جديد مع النجمة روبي في التعاون الثاني بينهما بعد نجاح أغنية "ليالينا"، فاجأ جمهوره بإطلاق بوستر لأغنية جديدة ضمن الألبوم بعنوان "أخويا" يشاركه فيها شقيقه عمرو سعد، ليكون المفاجأة الثانية في الألبوم.

ونشر سعد بوستر الأغنية عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وتفاعل الجمهور معه، بسبب اختلاف الفكرة، إذ أعرب الجمهور عن حماسهم لطرحها، والمقرر لها غدًا (الأربعاء) ضمن أغاني المرحلة الأولى من الألبوم.

أغنية أخويا من كلمات فلبينو وألحان إيهاب عبدالواحد وأحمد طارق يحيى وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس هاني محروس.

وأعلن أحمد سعد، عبر حسابه الشخصي في موقع "إنستغرام"، عن إطلاق ألبومه الجديد "بيستهبل"، ونشر بوستر الألبوم وشوّق جمهوره له بتعليق طريف قال فيه: "أحمد سعد (بيستهبل)، ألبوم صيف 2025"، وعلّق شقيقه الفنان عمرو سعد على البوستر قائلاً: "جامد قوي"، فيما مازحته الفنانة ساندي قائلةً: "ما احنا عارفين".

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