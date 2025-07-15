مدحت العدل يثير الجدل بتصريحات عن حفيدة شقيقة أم كلثوم وأسرتها تردّ

أثار السيناريست مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته خلال افتتاح مقر جمعية المؤلفين والملحنين، حول اعتزال الفنانة الشابة سناء نبيل، حفيدة شقيقة كوكب الشرق أم كلثوم، والتي قال فيها إنه صُدم من قرار ارتداء حفيدة أم كلثوم الحجاب، مشيرًا الى أن كوكب الشرق توفيت بنفس مكانتها التي كانت عليها من وقت دخولها عالم الغناء.

وأضاف العدل: "مش معقولة أم كلثوم ماتت وهي أم كلثوم وأسأل على حفيدتها عشان شوفتها في ذا فويس كيدز عشان تيجي تاني يقولولي اتحجبت واعتزلت، تخيلوا أم كلثوم كده وحفيدتها بقت كده شوفوا إحنا وصلنا فين".

من ناحيتها علقت جيهان والدة سناء نبيل حفيدة شقيقة أم كلثوم، على تصريح العدل، وزعمه أنها تحدثت عن تحريم الغناء، ورفضها المشاركة بأحد الأعمال الفنية، قائلة: "فيه حد اتصل من طرف مدحت العدل بوالدها للمشاركة في مسرحية، والدها قاله إنها اعتزلت علشان اتحجبت، ولكن مقولناش إن الغناء حرام ولا حلال لأن مش هنحرم ونحلل على مزاجنا، وده رأيه الشخصي هو حر فيه".

قد يهمك أيضــــــــــــــا