ليلى أحمد زاهر تدعم زوجها بعد تعاونه مع الفنان الإماراتي حسين الجسمي

نشرت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مقطعاً من فيديو كليب "مستنيك"، الذي يتعاون فيه زوجها الفنان هشام جمال مع النجم الإماراتي حسين الجسمي، وجهت لزوجها من خلاله رسالة دعم على هذه الخطوة الفنية الكبيرة في مشواره الفني.

وكتبت ليلى زاهر على مقطع الفيديو قائلة: "فخورة جدًا بيك حبيبي".

كان هشام جمال قد كشف عبر حسابه الخاص على "إنستغرام" عن تفاصيل أول تعاون فني يجمعه بالنجم الإماراتي حسين الجسمي، مؤكدًا إعجابه الكبير بصوت الجسمي منذ صغره، حين سمعه للمرة الأولى وهو في سن الرابعة عشرة، واصفًا صوته بأنه "لا يشبه أحدًا" ولا يزال من الأصوات التي يفضلها بشدة.

وقال هشام: "سمعت صوت حسين الجسمي أول مرة وأنا عندي 14 سنة.. ومش فاكر من بعد اللحظة دي إني سمعت صوت مغني عجبني أكتر من صوته اللي مالوش شبه".

وأضاف أنه على مدار السنوات الماضية، كان له شرف التعاون مع الجسمي في عدد من الأعمال الفنية، معبرًا عن تقديره الكبير له كفنان وإنسان راقٍ.

وأشار هشام الى أن التعاون الجديد يعد الأول من نوعه بهذا الحجم، مؤكدًا أنه يأتي ضمن رؤية فنية خاصة يقوم بتنفيذها للجسمي.

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