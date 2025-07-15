مدحت العدل يتصدر التريند بعد تصريحاته عن حفيدة أم كلثوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

تصدر السيناريست الدكتور مدحت العدل تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاركته في ندوة أقيمت على هامش افتتاح المقر الجديد لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين بمنطقة الدقي، مساء الإثنين 14 يوليو.

وخلال الندوة، قال العدل: "مش معقول أم كلثوم تموت وهي أم كلثوم، وأسأل على حفيدتها علشان شوفتها في فويس كيدز، فلما سألت عنها علشان تيجي تمثل، قالولي لأ، دي اتحجبت واعتزلت".

وتابع العدل: "تخيلوا أم كلثوم كده، وحفيدتها كده، شوفوا إحنا وصلنا لفين".

وشهد حفل الافتتاح حضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، الذي تم تكريمه ومنحه درع الجمعية، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة وعدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الشاعر الكبير جمال بخيت، الذي تولى رئاسة الجمعية في عام 2017 خلفًا للشاعر الراحل سيد حجاب، بالإضافة إلى حضور كثيف لوسائل الإعلام.

وألقى وزير الثقافة كلمة أكد خلالها على أهمية الدور الذي تلعبه الجمعية في الحفاظ على التراث الثقافي والفني في مصر.

وأشار مدحت العدل إلى أن المقر الجديد سيصبح علامة فارقة في تاريخ المبدعين، ولن يكون فقد صرح إداري ولكن مرحلة جديدة من العمل المؤسسي لحماية الملكية الفكرية، لافتا لوضع مجلس الإدارة لرؤية جديدة من الشفافية والعدالة بهدف التطوير، مشددا على أن هذا المقر سوف يصبح قلعة للدفاع عن حقوق المبدعين.

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