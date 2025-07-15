جنات تروج لأحدث ألبوماتها "ألوم على مين"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 يوليو 2025 01:22 مساءً - كشفت الفنانة جنات عن البوستر الرسمي لألبومها الغنائي الجديد، الذي يحمل اسم "ألوم على مين"، والذي من المقرر أن تقوم بطرحه عبر جميع المنصات الغنائية خلال الأيام المقبلة.

ألبوم جنات الجديد

تواصل جنات التحضيرات الأخيرة الخاصة بالألبوم، ويُعتبر هذا الألبوم تجربة موسيقية جديدة ذات طابع مميز حيث تمزج أغاني هذا الألبوم بين النمط الدرامي وإيقاعات "المقسوم"، وتتعاون خلاله مع نخبة من الشعراء والملحنين المعروفين في الساحة الفنية لعل أبرزهم عمرو المصري، ملاك عادل، مدين، إسلام رفعت، عليم، ومحب غبور.

ويضم الألبوم 10 أغاني مختلفة سيتم طرحها بشكلٍ منفصل على مدار شهر يوليو الجاري، وذلك بعد انتهاء جميع مراحل الميكساج الخاصة بالألبوم.

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ومن أشهر أغاني ألبوم ألوم على مين: النص اللي يخص، مبسوطين، أشيك واحدة، من الليلة وغيرها من الأغاني التي من المتوقع أن تحقق رواج فني كبير.

ويأتي الألبوم بعد فترة تحضيرات استمرت عدة أشهر، عملت خلالها جنات على تقديم ألوان موسيقية متنوعة تُرضي مختلف الأذواق، مستعينة بتجارب فنية متعددة في كتابة الكلمات وتلحين الأغنيات وتوزيعها لتقدم عمل فني يليق بجمهورها في الوطن العربي.

الأغنية الدعائية لجبل الحريم

الجدير بالذكر أنانتهت خلال الفترة الماضية من تسجيل الأغنية الدعائية الخاصة بفيلم "جبل الحريم" الذي تقوم ببطولته كل من سوسن بدر ووفاء عامر، ومن المفترض أن يتم طرح الأغنية بالتزامن مع الحملة الترويجية للعمل طرحه بدور العرض السينمائي.

يمكنك متابعة جنات تقدم الأغنية الدعائية لفيلم جبل الحريم.. وطرحه في السينمات قريباً

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