بعد أزمته الصحية وتصدره الترند.. منْ هو آدم الشرقاوي الشهير بـ"بيج زي"؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 يوليو 2025 01:22 مساءً - تصدر اسم الفنان آدم الشرقاوي الشهير بـ"بيج زي" في مسلسل "لعبة نيوتن" خلال الأيام الماضية ترند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد كشفه عن سبب غيابه عن الساحة الفنية خلال العامين الماضيين؛ إثر إصابته بمرض غريب ومضاعفات صحية خطيرة، كتب عنها من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

وعلى الرغم من أن الفنان آدم الشرقاوي لم يقدم الكثير من الأعمال الفنية بعد، إلا أنه لفت الأنظار وتعلق به الجمهور من خلال الأعمال القليلة التي شارك بها، مما جعله موضع بحث لديهم، وسوف نتناول من خلال السطور التالية أبرز المعلومات عنه.

منْ هو آدم الشرقاوي؟

آدم الشرقاوي هو ممثل مصري - أمريكي، اشتهر بتأديته دور زياد أو " بيج زي " في مسلسل "لعبة نيوتن"، وشارك في عدد من الأفلام والمسلسلات في هوليود.

هو ممثل مصري - أمريكي، اشتهر بتأديته دور زياد أو " " في مسلسل "لعبة نيوتن"، وشارك في عدد من الأفلام والمسلسلات في هوليود. ولد آدم الشرقاوي في 23 يوليو 1994 في مصر لأبوين مصريين، واسمه الحقيقي هو محمود خالد الشرقاوي. نشأ في أسرة مصرية من الطبقة المتوسطة تعود أصولها إلى بلدة "منية المرشد" في محافظة كفر الشيخ، ولديه ثلاثة أشقاء هو الأوسط بينهم.

في 23 يوليو 1994 في مصر لأبوين مصريين، واسمه الحقيقي هو محمود خالد الشرقاوي. نشأ في أسرة مصرية من الطبقة المتوسطة تعود أصولها إلى بلدة "منية المرشد" في محافظة كفر الشيخ، ولديه ثلاثة أشقاء هو الأوسط بينهم. غادر مصر وهو طفل مع والديه إلى ولاية كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، وعُرف بتفوقه الدراسي منذ طفولته. في 2012، تخرج آدم في مدرسة سافانا الثانوية في مدينة آناهايم بكاليفورنيا. وبدأ على الفور بعد تخرجه، الالتحاق بورش التمثيل المختلفة، واستمر ذلك لمدة عامين. وكان من أبرز الورش التي التحق بها، ورشة مدربة التمثيل الشهيرة لورين باتريس نادلر والتي اشتهرت بتدريب الكثير من نجوم هوليوود الشباب.

في مدرسة سافانا الثانوية في مدينة آناهايم بكاليفورنيا. وبدأ على الفور بعد تخرجه، الالتحاق بورش التمثيل المختلفة، واستمر ذلك لمدة عامين. وكان من أبرز الورش التي التحق بها، ورشة مدربة التمثيل الشهيرة لورين باتريس نادلر والتي اشتهرت بتدريب الكثير من نجوم هوليوود الشباب. في عام 2018، قرر آدم أن يخطو بشكل جدي في عالم التمثيل، فكانت أولى مشاركاته بفيلم قصير مستقل، بعدها، انطلق للمشاركة بأدوار متنوعة في أعمال سينمائية مختلفة.

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آدم الشرقاوي: حياتي اتغيرت 180 درجة بعد "لعبة نيوتن"

لمع اسمبعد أولى تجاربه التمثيلية في مسلسل "لعبة نيوتن" أمام النجمة منى زكي، والذي عُرض خلال شهر رمضان 2021، استطاع أن يلفت الأنظار بأدائه لشخصية الشاب المصري المقيم في الخارج، والتي حازت إعجاب الجمهور والنقاد.

وشارك بجانبه في العمل مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، وغيرهم، واستطاع وقتها أن يخطف قلوب الجمهور بشخصية "بيج زي".

وخلال لقاء سابق له مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم"، كشف آدم الشرقاوي عن تفاصيل دخوله مجال التمثيل، وكيف كانت البدايات مؤكداً أن التمثيل كان حلماً بالنسبة له منذ طفولته، وكبر الحلم بداخله وقت دخوله الجامعة، حيث قال: "أنا كنت بلعب كرة قدم أمريكية وبعدها أخذت ورشة تمثيل وحبيت المجال جداً وحابب أكمل فيه، وعندما عُرض عليّ الدور في مسلسل لعبة نيوتن لم أتوقع هذا النجاح الكبير، ومن بعده حياتي اتغيرت 180 درجة".

وتابع الشرقاوي: "أنا لم أكن أتحدث اللغة العربية إطلاقاً، وأنا كنت مثل أحمد حلمي في فيلم "عسل أسود" عشت الفيلم دا فعلاً، والشخصية اللي في الفيلم كانت شبهى جداً في معظم الأشياء".

شارك آدم الشرقاوي بعد "لعبة نيوتن" فى عدد من الأعمال الفنية داخل مصر، وكان من بينها مسلسل "منعطف خطر" عام 2022 مع الفنان باسل خياط، ومسلسل "مجنونة بيك" في نفس العام مع أمير المصري، ثم اتجه إلى السينما فشارك في فيلم "شماريخ" مع آسر ياسين وأمينة خليل.

قدم بعدها بطولة فيلم سينمائي بمشاركة عدد من الشباب وهو "5 جولات" عام 2023 الذي دارت أحداثه حول شاب يهوى رياضة فنون القتال المختلطة، ويخوض الشاب رحلة طويلة مليئة بالتحديات والمباريات؛ لكي يبرهن على موهبته للجميع، وتتناول أيضاً الأحداث حياة مغني الراب ومن ثم تتوالى الأحداث، وشارك معه البطولة ماجد المصري، عايدة الأيوبي، داليا شوقي، نور النبوي، مصطفى درويش وتأليف محمد عبد المعطي وإخراج مازن أشرف.

أما آخر أعماله فكان مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" مع الفنانة يسرا، الذي عُرض في موسم رمضان 2023، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وقدم خلاله دور ابنها "سامح".

المسلسل تدور أحداثه حول "الدكتورة سميحة – يسرا" التي تقرر العودة من كندا إلى مصر بعد أكثر من 25 عاماً؛ برفقة ابنها سامح وابنتها سماح لاسترداد إرثهما، ومع تطور الأحداث تكتشف العديد من الأسرار المثيرة التي تسبب لهم مشكلات صعبة.

المسلسل شارك في بطولته بجانب يسرا كل من محمد ثروت، شيماء سيف، مايان السيد، محمود حجازي وآخرين، ومن تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح.

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ما هو مرض آدم الشرقاوي؟

فاجأ الفنانجمهوره بظهوره مجدداً بعد غياب استمر عامين، كاشفاً عن معاناته مع أزمة صحية خطيرة، معلناً عنها من خلال حسابه على "إنستغرام"؛ حيث قال: "كان ليا فترة طويلة ما نزّلت بوستات، بس كنت محتاج آخد بريك. من سنتين كنت تعبان جداً، كنت قريب من 110 كيلو (250 رطلاً)، ما كنتش قادر أتنفس كويس، عندي ضباب في الدماغ لدرجة إني ما كنتش فاكر أيامي بوضوح، آلام في المفاصل لدرجة إني ما كنتش قادر أقف كتير، والأسوأ إني كانت عندي جلطات دم في رجلي، وجسمي كله كان منتفخ بسبب مشاكل في الكلى".

وأكمل الشرقاوي:"كنت بكره كل حاجة في نفسي، وما كنتش بعرف نفسي خالص لما أبص في المراية. دلوقتي أقدر أقول إني أصحّ من أي وقت فات. رجعت لوزني الطبيعي 80 كيلو (180 رطلاً)، بحس إني رياضي أكتر من أي وقت، موجود جداً في اللحظة (مافيش ضباب دماغ)، وكل أعضائي شغالة تمام".

واختتم منشوره قائلاً: "حتى لما كنت عندي مشاكل صحية، ربنا تفضل عليّ بفرص كتير، ولما حسيت إني صحتي اتحسّنت، استغليت الفرص دي. أنا شاكر لحياتي ولكل تحدي واجهته. بشكر ربنا إنه خلاني أمر بالتجربة دي عشان دلوقتي عندي نظرة جديدة للحياة وحاسس إني مش ممكن أتحطّم. شكراً لكل الناس اللي بتدعمني. متحمّس إني أشارككم اللي كنت بشتغل عليه".

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آدم الشرقاوي يشكر جمهوره على الدعم: مصر إدتني كتير

كما حرصعلى توجيه رسالة شكر لجمهوره ومحبيه على دعمه، كما استعاد بالصور ذكرياته مع عدد من النجوم أبرزهم منى زكي، محمد فراج، يسرا وآخرين، وذلك عبر حسابه على "إنستغرام"؛ وعلق الشرقاوي على الصور قائلاً: "شكراً لكل الناس اللي تواصلوا معايا والردود الرهيبة. شكراً للصحافة، للناس، ولكل اللي أونلاين، شكراً"، وأكمل: "هابقى أبطل أكون حساس وغريب بعد البوست ده. وأنا مختفي؛ جاتلي رسايل كتير بتقول إني مش بشتغل في مصر عشان بفضّل أشتغل في أمريكا. مصر اديتني كتير أوي. بابا كان دايماً يقولي: إن مصر مفيش زيها مكان، وهو وماما كانوا دايماً يشجعوني إني أهتم بالثقافة، بس كنت صغير وغبي".

وأضاف آدم الشرقاوي: "اشتغلت في مصر مع أحسن ممثلين ومخرجين، والناس رحبوا بيا بجد. رغم إني عشت معظم حياتي في أمريكا (ألوم أهلي)، بعد "لعبة نيوتن" حسيت إني مرغوب فيه ومقبول، كأني ما سبتش مصر أبداً. الناس المصريين سمحولي أشتغل على مشاريع كتير وبنيت نفسي. رغم إن لغتي العربية مش أحسن حاجة، ورغم إني مش فاهم الثقافة كويس، ورغم إني كنت حاسس إني مش دايماً أستاهل، إنتوا دايماً دعمتوني وقبلتوني. شكراً يا مصر".

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