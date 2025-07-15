بالأبيض والأسود وروح الأربعينات.. محمد فراج وبسنت شوقي أول مفاجآت حسين الجسمي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 يوليو 2025 01:22 مساءً - في مفاجأة سارة وغير متوقعة، أسعد المطرب الإماراتي حسين الجسمي كل جمهوره ومحبيه بطرح أغنية "مستنيك"، التي جمعت بطريقة مميزة وعبقرية بين الغناء والدراما، وذلك بظهور النجم محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي كبطلي للكليب، الأمر الذي أضفى عليه بُعدًا دراميًا مميزًا، وزاده تألقًا على صعيدي الأداء والإخراج.

حسين الجسمي يعيد محمد فراج وبسنت شوقي للزمن الجميل في "مستنيك"

أزاح المطرب حسين الجسمي الستار عن ثاني أغاني ألبومه، الذي يحمل اسم "في وقت قياسي"، بطرحه لأغنية "مستنيك" عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع منصات الإستماع. الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان ورؤية حسين الجسمي وتوزيع مادي.

وخلالها كشف الفنان حسين الجسمي عن مفاجأة غير متوقعة في كليب الأغنية، وذلك بمشاركة النجمين محمد فراج وبسنت شوقي في في أول ظهور لهما في كليب غنائي، الأمر الذي لاقى تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور.

فقد ظهر الثنائي في الكليب بأداء تمثيلي مؤثر، في دور نجمين سيمائيين من فترة الأربعينات تجمعهما قصة حب؛ بالإضافة إلى الأجواء الرومانسية في العمل التي اعتمدت على الطابع الكلاسيكي بتقنية الأبيض والأسود، بالإضافة إلى مشاهد للقاهرة والإسكندرية في تلك الفترة؛ الأمر الذي أضفى على العمل طابعًا سينمائيًا مختلفًا، وأدخل الجمهور في حالة حنين إلى الماضي والزمن الجميل، الذي شبهها كأنها مقطع من فيلم سينمائي كلاسيكي مصري، وجاء الكليب من رؤية فنية لهشام جمال.

وتقول كلمات الأغنية: "وَحشتني يا حبيبي وَحشتني.. مُشتاق من يوم ما فارقتني.. أنا مِستنيك.. الله يخليك تِرجع عشان إنت تعبتني".

محمد فراج يشوق للأغنية بهذه الطريقة

محمد فراج مع زوجته بسنت شوقي يشوق للأغنية- الصورة من قصص حسابه على إنستغرام

محمد فراج يشوق جمهوره لأغنية مستنيك- الصورة من قصص حسابه على إنستغرام

وكان محمد فراج قد شوق جمهوره أمس عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الشخصي على "إنستغرام"، بنشر صورًا تحمل طابع الغموض مع زوجتهوالإكتفاء بالتعليق عن "مفاجأة قريبة"، الأمر الذي دفع الجمهور للتساؤلات والتخمين حول طبيعة المفاجأة بين تكهنات بإعلانه خبر حمل زوجته أو تعاون فني بينهما، ليأتي ظهورهما في فيديو كليب "مستنيك" ليحسم الأمر ويتصدران الترند فور طرح الأغنية.

ومن جهتها شاركت بسنت شوقي عبر خاصية "ستوري" بحسابها على "إنستغرام" مقطع من الأغنية بعد طرحها، وعلقت عليه موجهة رسالة إلى جمهورها ومحبيها قائلة: "هذه المفاجأة.. أتمنى أن تحبوها مثلي".

رسالة بسنت شوقي للجمهور بعد الأغنية- الصورة من قصص حسابها على إنستغرام

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هشام جمال يشوق الجمهور لتعاونه مع حسين الجسمي

من جانبه، أعرب المنتج والفنان هشام جمال عن سعادته بالتعاون معفي ألبومه الجديد، خاصةً بعد فترة غياب؛ مؤكدًا إعجابه بصوته منذ صغره ومشيدًا بأنه الموهبة الأهم في الشرق الأوسط من وجة نظره.

ونشر هشام صورًا لبوستر أغنية "مستنيك" عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"؛ معلقًا عليها قائلًا: "سمعت صوت حسين الجسمي أول مره وانا عندي 14 سنه..ومش فاكر من بعد اللحظه دي اني سمعت صوت مغني عجبني اكتر من صوته اللي ملوش شبه!".

وأكمل جمال: "خلال السنين اللي فاتوا كان عندي الحظ اني اشتغل مع اخويا الفنان الكبير والانسان الراقي حسين الجسمي في كذا عمل والحمد لله نجحنا فيهم مع بعض".

وتابع هشام جمال: "لكن المره دي الموضوع مختلف تماما واحنا بنطلق اول البوم ليه من فتره كبيره، وهو اول مشروع بنتعاون فيه بالحجم ده واقدر انفذ الرؤيه الفنيه الخاصه بيا وبفريق Roznama لموهبة في رأيي هي الأهم في الشرق الاوسط"، وأوضح: "كل اسبوع ان شاء الله هتسمعوا اغنيتين، وفي مفاجاه حلوه اوي اوي هتشوفوها في اغنية "مستنيك” بكره ان شاء الله الساعه 6 مساء.. اتمنى التجربه المختلفة اللي هتبدأ بكره تعجبكم".

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هكذا روج حسين الجسمي لألبومه الجديد

الجدير بالذكر أنقد روج لألبومه الجديد بطريقة مميزة جدًا، حيث كشف من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، طريقة طرحه للألبوم والذي من المقرر أن يصدره بالتدريج على مراحل، متمنياً أن ينال إعجاب جمهوره.

ونشر الجسمي بوستر ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "في وقت قياسي" عبر حسابه على "إنستغرام"، موضحاً طرحه على مراحل؛ إذ يصدر كل أسبوع أغنيتين من أغاني الألبوم، وبدأ حكايات الألبوم الجديد من خلال أغنية "يا نسيم هب جدواكم"، والتي يغني بها باللهجة الإماراتية، وقال الفنان حسين الجسمي في تعليقه على الأغنية الأولى من الألبوم الجديد: "الحكاية الأولى: يا نسيمٍ هبّ جدواكم، هي بداية الألبوم وأفتخر فيها من قلبي، من الروائع الشعرية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، لحّنها المبدع: ياسر بو علي توزيع: عصام الشرايطي، مكساج وماستر: جاسم محمد".

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