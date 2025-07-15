خالد سليم يتحدث عن تفاصيل أزمته الصحية ودور محمد حماقي في إنقاذ الموقف

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 يوليو 2025 01:22 مساءً - في لقاءٍ صريح ومؤثر، تحدث الفنان خالد سليم عن محنة صحية مر بها وكانت من أصعب الفترات التي عاشها، حيث أثرت بالسلب على أحباله الصوتية و مظهره، وتركت أيضاً آثار نفسية سيئة شملت جانب من حياته الشخصية والمهنية.

تشخيص طبي خاطئ

دور محمد حماقي

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تنمر ومواقف مؤلمة

قال النجم خالد سليم، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" للإعلامية والفنانة إسعاد يونس، أنه عانى من خلل في أحباله الصوتية، وتلقى علاجاً غير دقيق لمدة ثلاثة أشهر، كان يحتوي على الكورتيزون، مما سبب له تحسناً مؤقتاً دون معالجة حقيقية للمشكلة.وأشار "" في حديثه، إلى أن الفنان محمد حماقي رشحه لطبيب متخصص أجرى له فحصاً دقيقاً باستخدام المنظار، وكشف عن وجود ورم في أحد الأحبال الصوتية، خضع بسببه لعملية جراحية ناجحة أثبتت لاحقاً أن الورم حميد، مما أعاد لصوته طبيعته تدريجياً.وأوضحأن الكورتيزون تسبب في زيادة وزنه بشكلٍ كبير، حتى تجاوز 124 كيلوغرامًا، وهو ما انعكس بشكلٍ مباشر على مظهره الجسدي وثقته بنفسه، إلى جانب تأثيره على فرصه المهنية في تلك الفترة، لافتاً إلى أنه بسبب ذلك تعرض للتنمر من أشخاص في دائرة المقربين له ومن بعض الجمهور أيضاً، وليس ذلك فحسب بل تعرض لمواقف مؤلمة تركت أثراً نفسياً بالغاً، من بينها تعليقات جارحة في مناسبات عامة، وانقطاع التواصل من قبل جهات فنية بعد لقاءات عمل أولية.

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نجاح لافت لـ خالد سليم في رمضان 2025

من الجدير بالذكر، أن النجم خالد سليم حقق نجاحاً لافتاً من خلال مسلسل "وتقابل حبيب"؛ حيث حقق نسبة مشاهدات عالية، بعد أن عرض خلال موسم دراما رمضان الماضي 2025. وتدور أحداثه حول ليل، وهي امرأة ثرية تتلقى صدمة حياتها عندما تكتشف أن زوجها خانها وتزوج أخرى سراً وتدخل في صراعات مع عائلته.

وضم مسلسل "وتقابل حبيب" كلاً من: الفنانة ياسمين عبد العزيز، الفنان كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بتول حداد، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، محمود ياسين چونيور، إنچي كيوان، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت وآخرين. والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين. وإخراج محمد الخبيري. وإنتاج شركة سينرچي.

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