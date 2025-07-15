شكرا لقرائتكم خبر عن خالد زكى ضيف شرف مهرجان المونودراما ضمن فعاليات جرش الـ39 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مساء السبت الموافق 26 يوليو الجارى فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان المونودراما المسرحى، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025 فى نسخته التاسعة والثلاثين، بمركز الحسين الثقافى، وتفتتح النجمة الأردنية عبير عيسى برنامج المهرجان بعرض مسرحى منفرد بعنوان "المحطة الأخيرة"، من كتابة وإخراج حكيم حرب، ومن إنتاج مهرجان جرش للثقافة والفنون، تقدّم من خلاله تجسيداً فنياً مكثفاً لقصة الانتماء إلى الوطن، بكل ما تحمله من مشاعر وصراع وحنين.

وأكد رئيس اللجنة العليا للمهرجان، وزير الثقافة الأردنية مصطفى الرواشدة، أهمية مهرجان المونودراما كأحد أبرز أركان الحراك المسرحي الأردني، مشيداً بما يقدمه من منصة لعرض الإبداعات الفردية وتجارب الممثلين التي تضيء جوانب من الواقع الثقافي والاجتماعي.

من جهته قال أيمن سماوي، المدير التنفيذي لمهرجان جرش، إنّ مهرجان المونودراما يعكس اهتمام الأردن العميق بالمسرح كرافعة ثقافية أساسية، ويشكّل مساحة تفاعلية لاستضافة أبرز العروض المحلية والعربية، مضيفًا أن الدورة الثالثة بعروض من 10 دول عربية.

ريم سعادة.. "شخصية المهرجان" لعام 2025

تُكرّم الدورة الفنانة الأردنية الدكتورة ريم سعادة باختيارها "شخصية مهرجان المونودراما 2025"، وذلك تقديرًا لمسيرتها الطويلة والغنية، وإسهاماتها المميزة في المسرح والتلفزيون والدوبلاج الصوتي.

ضيوف شرف من الطراز الرفيع

ويحل على المهرجان عدد من ضيوف الشرف العرب الذين يمثلون قممًا فنية رفيعة، وهم: أسعد فضة (سوريا) وتقلا شمعون (لبنان) والفنان خالد زكي، ويشارك في المهرجان أيضًا عدد من النقاد والمسرحيين الأردنيين والعرب.

وتقام على هامش الدورة الثالثة ورشة عمل تقدمها الدكتورة سامية حبيب من مصر بعنوان "اتجاهات النقد المسرحي الحديث" فيما تقدم الفنانة وضيف الشرف تقلا شمعون ندوة بعنوان "مقاربة التمثيل بين الخشبة والشاشة"، ما يمنح هذه الدورة طابعًا فنيًا غنيًا.

عروض مسرحية من 10 دول عربية

تتوزع العروض المشاركة على 10 دول عربية، لتشكّل مشهدًا متنوعًا وغنيًا من فنون المونودراما. ومن أبرز العروض: الجزائر.. "زعفران"، البحرين.. "كن تمثالاً"، مصر.. "أنا كارمن"، سوريا.. "مونودراما 970"، الأردن.. "رحيل"، فلسطين.. "هبوط مؤقت"، العراق.. "قمر أحمر"، تونس.. "السيدة الوزيرة"، سلطنة عمان.. "بلا اسم"، ليبيا.. "إلى أين".

عرض الافتتاح.. "المحطة الأخيرة"

يقام عرض الافتتاح يوم 26 يوليو بمركز الحسين الثقافي- راس العين ، وتقدّم خلاله عبير عيسى أداءً منفردًا في مسرحية "المحطة الأخيرة"، التي تسرد بأسلوب تعبيري مؤثّر قصة وطنية مشبعة بالعاطفة والانتماء، عبر شخصية واحدة تواجه الحياة والجمهور معًا، في صيغة درامية مكثفة. وتقام عروض مهرجان المونودراما في دورته الثالثة لهذا العام على مسرح شمس في جبل الحسين، ومركز الحسين الثقافي في راس العين.

لجنة تحكيم عربية

وتضم لجنة التحكيم لهذا العام نخبة من المختصين في المسرح والتمثيل والموسيقى، وهم:

زيد خليل مصطفى (الأردن) – مخرج وممثل - رئيس اللجنة.

الدكتور علي السوداني (العراق) – سينوغراف مسرحي.

إبراهيم الحارثي (السعودية) – كاتب ومخرج.

عايدة فهمي (مصر) – ممثلة مسرحية وتلفزيونية .

الدكتورة ديما السويدان (الأردن) –دكتوراه في الموسيقى.

عبير عيسى... إدارة وإبداع

تتولى النجمة الأردنية عبير عيسى إدارة مهرجان المونودراما للعام الثالث على التوالي، في تجربة تجمع بين خبرتها الفنية وشغفها بدعم الحركة المسرحية، ونجحت عيسى خلال السنوات الماضية في تعزيز حضور هذا النوع المسرحي، وتوسيع قاعدته الجماهيرية عربيًا.